Боксер з Криму піднявся на першу сходинку після того, як американець Теренс Кроуфорд завершив кар'єру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ESPN.
Кого випередив Усик?
Авторитетне спортивне видання оновило перелік найкращих бійців планети незалежно від вагової категорії (P4P). До цього лідером рейтингу був Кроуфорд, який раніше не включив Усика до топ-5 найкращих боксерів світу.
Український боєць піднявся на перше місце попри те, що в листопаді 2025 року втратив звання абсолютного чемпіона світу. Як відомо, він відмовився від поясу WBO, який перейшов до британця Фабіо Вордлі.
Окрім того, слід звернути увагу, що в рейтингу Усик втер носа двом представникам Росії – Дмитру Біволу та Артуру Бетербієву. Свого часу Олександр навіть перемагав Бетербієва, однак на аматорському рівні.
Топ-10 боксерів за версією ESPN
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Дмитро Бівол
- Джессі Родрігес
- Артур Бетербієв
- Давід Бенавідес
- Шакур Стівенсон
- Дзунто Накатані
- Девін Хейні
- Теофімо Лопес
До речі, Усик зберігає лідерство в ідентичному рейтингу авторитетного журналу The Ring.
Як Усик опинився на вершині світового боксу?
- Усик добився світового визнання завдяки своїм досягненням на ринзі протягом останніх років. Так, у 2018 році українець став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, чого до того не вдавалося жодному українцю. Завдяки перемозі в Москві проти Мурата Гассієва він об'єднав титул WBC, WBO, WBA та IBF.
- У 2024 році Олександр став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі завдяки перемозі проти Тайсона Ф'юрі. Українець став першим боксером в історії боксу, кому вдалося об'єднати всі чотири престижні титули в цьому дивізіоні.
- Вже за рік Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу, коли на стадіоні "Вемблі" нокаутував Даніеля Дюбуа.
- Велич українця визнають чимало відомих боксерів та експертів. Наприклад, колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс у коментарі Boxing Scene заявив, що Усик у тій же категорії, що й Мохаммед Алі.
- "Олександр Усик – неймовірний боксер. У нього дуже чудовий боксерський інтелект, він заслуговує бути там, де він є зараз. Його місце в списку найкращих в історії? Він однозначно у тій же категорії, що й Мохаммед Алі і я", – сказав Льюїс.