Боксер из Крыма поднялся на первую строчку после того, как американец Теренс Кроуфорд завершил карьеру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Смотрите также Чемпион мира обвинил Усика в "краже": что натворил украинский боксер

Кого опередил Усик?

Авторитетное спортивное издание обновило перечень лучших бойцов планеты независимо от весовой категории (P4P). До этого лидером рейтинга был Кроуфорд, который ранее не включил Усика в топ-5 лучших боксеров мира.

Украинский боец поднялся на первое место несмотря на то, что в ноябре 2025 года потерял звание абсолютного чемпиона мира. Как известно, он отказался от пояса WBO, который перешел к британцу Фабио Уордли.

Кроме того, следует обратить внимание, что в рейтинге Усик утер нос двум представителям России – Дмитрию Биволу и Артуру Бетербиеву. В свое время Александр даже побеждал Бетербиева, однако на любительском уровне.

Топ-10 боксеров по версии ESPN

Александр Усик Наоя Иноуэ Дмитрий Бивол Джесси Родригес Артур Бетербиев Давид Бенавидес Шакур Стивенсон Дзунто Накатани Девин Хейни Теофимо Лопес

Кстати, Усик сохраняет лидерство в идентичном рейтинге авторитетного журнала The Ring.

Как Усик оказался на вершине мирового бокса?