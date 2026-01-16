Боксер из Крыма поднялся на первую строчку после того, как американец Теренс Кроуфорд завершил карьеру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.
Кого опередил Усик?
Авторитетное спортивное издание обновило перечень лучших бойцов планеты независимо от весовой категории (P4P). До этого лидером рейтинга был Кроуфорд, который ранее не включил Усика в топ-5 лучших боксеров мира.
Украинский боец поднялся на первое место несмотря на то, что в ноябре 2025 года потерял звание абсолютного чемпиона мира. Как известно, он отказался от пояса WBO, который перешел к британцу Фабио Уордли.
Кроме того, следует обратить внимание, что в рейтинге Усик утер нос двум представителям России – Дмитрию Биволу и Артуру Бетербиеву. В свое время Александр даже побеждал Бетербиева, однако на любительском уровне.
Топ-10 боксеров по версии ESPN
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Дмитрий Бивол
- Джесси Родригес
- Артур Бетербиев
- Давид Бенавидес
- Шакур Стивенсон
- Дзунто Накатани
- Девин Хейни
- Теофимо Лопес
Кстати, Усик сохраняет лидерство в идентичном рейтинге авторитетного журнала The Ring.
Как Усик оказался на вершине мирового бокса?
- Усик добился мирового признания благодаря своим достижениям на ринге в течение последних лет. Так, в 2018 году украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, чего до того не удавалось ни одному украинцу. Благодаря победе в Москве против Мурата Гассиева он объединил титул WBC, WBO, WBA и IBF.
- В 2024 году Александр стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе благодаря победе против Тайсона Фьюри. Украинец стал первым боксером в истории бокса, кому удалось объединить все четыре престижных титула в этом дивизионе.
- Уже через год Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, когда на стадионе "Уэмбли" нокаутировал Даниэля Дюбуа.
- Величие украинца признают немало известных боксеров и экспертов. Например, бывший чемпион мира Леннокс Льюис в комментарии бывший чемпион мира Леннокс Льюис в комментарии Boxing Scene заявил, что Усик в той же категории, что и Мохаммед Али.
- "Александр Усик – невероятный боксер. У него очень замечательный боксерский интеллект, он заслуживает быть там, где он есть сейчас. Его место в списке лучших в истории? Он однозначно в той же категории, что и Мохаммед Али и я", – сказал Льюис.