Однако новоиспеченный чемпион мира обвинил украинского боксера в "краже". Об этом пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

В чем Уордли обвинил Усика?

Британский боксер отметил, что хочет, чтобы 2026 год был очень насыщенным, поскольку он имеет титул чемпиона мира. По словам Уордли, он не собирается просто сидеть и прятать его, а планирует активно драться.

Фабио признался, что хочет проводить громкие бои с известными именами. Он заявил, что у него была идея для большого противостояния на начало 2026 года, но для организации поединка ему помешал Усик.

Если мы уже сделали столько, почему бы не достичь этого? Почему бы не выйти на Madison Square Garden? Это сейчас одно из моих главных желаний, и я не собираюсь сбавлять обороты. Идея, которая была у меня в начале года – бой с Уайлдером. Но кто-то забрал эту возможность у меня. На самом деле я просто ищу новые достижения, новые вехи, новые отметки,

– сказал Уордли.

Недавно Фабио Уордли высказался относительно Александра Усика. Британский боксер признался, будет ли стремиться к бою с украинским чемпионом.

Хочет ли еще Уордли драться с Усиком?

Чемпион мира в комментарии Boxing Social заявил, что не собирается преследовать Усика и тянуть его силой на ринг.

"Моя карьера не начинается и не заканчивается Александром Усиком. Я не буду преследовать его повсюду и говорить: "Пожалуйста, подерись со мной". Я чемпион мира сам по себе, и я могу сам диктовать свои бои. Я собираюсь идти дальше, чтобы в 40, 50, 60 лет оглядываться назад и чувствовать, что я доходил до самого предела и проверял себя, не стеснялся ничего и принимал все лучшие бои", – сказал британец.

