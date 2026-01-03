Американский супертяжеловес рассказал, как собирается победить Усика. Об этом сообщает 24 канал исо ссылкой на Bloody Elbow.
Как Уайлдер планирует победить Усика?
Американский боксер считает, что его правая рука является залогом успеха в бою против Усика. По словам Уайлдера, он не собирается много чего рассказывать до поединка, ведь не хочет, чтобы о его планах узнали сейчас.
Мои соперники могут что-то услышать, передать дальше и попытаться исправить определенные моменты, поэтому я скажу в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм – а это три качества, которые дают мне преимущество,
– сказал Уайлдер.
Отметим, что ранее в команде Усика высказались о бое с Уайлдером. Сергей Лапин признался, когда возникла идея провести бой с американским супертяжем.
Когда Усик захотел драться против Уайлдера?
В интервью WBN директор команды украинского боксера признался, что бой против Уайлдера мог состояться еще в 2020 году.
Идея боя с Уайлдером в США появилась у Александра еще в 2020 году. К сожалению, тогда обстоятельства не сложились – не все зависело от нас, и уровень организационной готовности просто не позволял провести этот поединок так, как он того заслуживал. Сейчас ситуация другая – и по масштабу, и по возможностям,
– ответил Лапин.
Усик – Уайлдер: что известно о противостоянии?
По словам украинского боксера, он планирует провести еще 2-3 поединка в профессиональном ринге. Недавно Усик объяснил, почему хочет драться против Уайлдера.
По данным СМИ, бой Усик – Уайлдер может состояться в конце зимы или весной 2026 года в Саудовской Аравии или США.
Ранее Эгис Климас высказался о бое между Усиком и Уайлдером. Менеджер украинца заявил, что поединок может состояться в конце апреля или в начале мая этого года в США.