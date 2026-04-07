Об этом боксер рассказал в интервью ютуб-каналу Ring Magazine. Сейчас Уордли сконцентрирован на своем следующем оппоненте.

Как Уордли расставил желаемых оппонентов по приоритетности?

Уордли отметил, что сейчас для него приоритетом номер один является Даниэль Дюбуа. Только после него – Александр Усик. Затем – Деонтей Уайлдер. Впрочем бой с американцем Фабио готов рассмотреть только в том случае, если по какой-то причине ему не удастся организовать поединок с украинцем. Однако Уордли отметил, что для Уайлдера неплохо было бы побороться и с Энтони Джошуа на ринге.

Да, мне этот бой тоже очень нравится. Хороший поединок для них обоих, учитывая, где они сейчас находятся в своих карьерах,

– отметил Уордли.

Он добавил, что, наверное, все ценители бокса ждали этого поединка раньше, когда оба боксера были на пике своих форм. Впрочем все равно лучше поздно, чем вообще никогда.

Что об Усике Уордли говорил раньше?

Ранее британец говорил, что после боя с Дюбуа будет нацелен на поединок с Александром Усиком. Это он заявил, отвечая на вопрос о его возможном противостоянии с Итаумой. Уордли заметил, что ему этот бой не интересен.

Александр Усик говорил, что планирует провести бой против победителя боя между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа. Их поединок состоится 9 мая за 2 недели до противостояния украинца с Рико Верховеном в египетской Гизе.

