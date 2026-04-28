Украинский спортсмен сотрудничает с мужским брендом Damirli, который основала дизайнер Эльвира Гасанова, сообщает Vogue. 24 Канал покажет подборку самых стильных образов чемпиона.

В каких образах был Усик перед боями?

Гетман

Александр мастерски перевоплощается, даже в исторических персонажей. Его выход на ринг против Тайсона Фьюри надолго остался в памяти поклонников. Украинский спортсмен продемонстрировал уважение к своей стране, появившись в наряде гетмана. 18 мая 2024 года в Эр-Рияде перед первым боем с Фьюри он предстал в ярко-зеленом кунтуше с желтыми вставками и разрезами на рукавах, а завершал образ меховой гетманский головной убор с перьями спереди.

Александр Усик в образе гетмана: смотрите видео

Вышивка

Перед историческим поединком с Фьюри Александр был одет в белый наряд с выразительной черной вышивкой для "битвы взглядов". Усик и Гасанова выбрали крымскотатарский орнамент, подчеркивая крымское происхождение украинского чемпиона.

Александр Усик на "битве взглядов" перед боем с Тайсоном Фьюри / Фото сайт ELLE

Джокер

Перед первым поединком с британцем Энтони Джошуа 25 сентября 2021 года в Лондоне Усик появился на "битву взглядов" в образе Джокера – персонажа комиксов и фильмов DC. Украинский боксер воссоздал стиль Джокера из картины 2019 года Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли: красный костюм, желтая жилетка, темная рубашка и галстук с контрастным принтом.

