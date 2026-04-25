Недавно чемпион WBC в полутяжелом весе выразил готовность встретиться с Усиком. Журналист и инсайдер Майк Коппинджер в комментарии The Ring поделился мнением о вероятном поединке.

Кто может стать соперником Усика?

По мнению Коппинджера, встреча Усика и Бенавидес – это мегабой, который стал бы одним из крупнейших коммерческих в супертяжелом весе за последние 30 лет. Специалист прогнозирует, что Давид станет лидером супертяжелого веса.

"Речь идет о Бенавидесе, который, я думаю, станет лицом бокса в недалеком будущем. У него будет бой в Вегасе против Хильберто Рамиреса, которого, я думаю, он легко победит", – сказал эксперт.

Инсайдер выразил надежду, что бой Усика и Бенавидеса состоится в следующем году.

Надеюсь, бой Бенавидеса и Усика состоится в следующем году. Я имею в виду, что Усику исполнится 40 лет в январе. Поэтому это должно произойти как можно скорее,

– заявил он.

Усик – Бенавидес: что известно о бое?

Несколько лет назад 29-летний американец уже выражал желание встретиться с чемпионом из Украины. Тогда непобедимый Дэвид сказал, что будет готов к поединку с Усиком через несколько лет.

Чтобы эта встреча стала реальной, Давиду нужно сменить весовую категорию и перейти в супертяжелый дивизион, где Усик доминирует с 2021 года, когда завоевал чемпионские титулы.

Справка. По данным BoxRec, Бенавидес одержал 31 победу на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения. Усик тоже не знает горечи поражений, имея в своем активе 24 победы.

Реален ли бой Усика против Бенавидеса?

39-летний украинец не скрывает, что его дни в профессиональном боксе подходят к концу. Так, 23 мая Усик проведет бой против Верховена, после чего планирует еще два поединка.

В комментарии Source of Boxing он заявил, что в его планы входит встреча с победителем противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа за титул WBC и еще один реванш с Тайсоном Фьюри. Также чемпион не исключает, что его последним соперником в карьере станет Агит Кабаэл.

Из-за того, что Усик объявил о планах на завершение карьеры, вероятность, что бой против Бенавидеса состоится – крайне низкая.