Украинский чемпион Александр Усик ответил на вопросы о Кабаэле в интервью для ютуб-канала Daily Mail Boxing. В частности, он еще раз озвучил свои планы относительно боев перед завершением карьеры.

Может ли Усик провести бой с Кабаелом?

Александр Усик рассказал, что, возможно, он и проведет бой против Кабаела. Возможно, он сделает замену соперника на свой последний бой в карьере, и вместо Тайсона Фьюри соперником украинца станет Кабаел. Однако Усик отметил, что это только его план, и он не может знать, какой есть план у Бога.

Я понимаю фанатов Кабаэла: "Ты должен драться. Ты должен драться". Послушайте, я ничего не должен. Я должен жить своей жизнью,

– заметил украинец.

Он продолжил, что сам много раз ждал своего шанса и призвал всех своих потенциальных оппонентов больше работать. Тогда, возможно, это и произойдет. Украинец подчеркнул, что, возможно, проведет бой с Кабаелом. Впрочем именно сейчас на сто процентов быть уверенным в этом он не может.

Что Усик думает о Кабаэле?

По словам украинского боксера, Кабаел – замечательный умный боец. Для Усика все, кто тренируются – отличные ребята.

"Я знаю, что бокс – это не о том, чтобы много говорить", – подчеркнул спортсмен.

Он добавил, что бокс – это очень тяжелый вид спорта. И он уважает всех представителей этого вида спорта.

