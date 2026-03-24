На своем ютуб-канале Бриедис сказал, что разговаривал с Александром Красюком, экс-промоутером Усика. По его словам, боксера из Украины якобы втянуть в различные бизнесы, после которых он понес финансовые потери.

Что Бриедис сказал об Усике?

"И, насколько я помню, я тоже сейчас разговаривал с Красюком, что Усика уже втянули в различные бизнесы, которые уже прогорели на несколько миллионов", – сказал Майрис.

Бриедис рассказал, что главная проблема заключается в том, что во время активной спортивной карьеры у спортсменов появляется много "друзей", которые советуют, куда вкладывать деньги. Часто эти средства вкладываются в сомнительные проекты, поскольку нет должного анализа и проверки.

По его словам, опытные бизнесмены любят шутить: когда спортсмену предлагают что-то новое и инновационное, он обычно отказывается, считая, что нет смысла менять то, что уже много лет стабильно приносит прибыль. Он просто продолжает делать то же, что делал последние тридцать лет, и не видит причин что-то менять.

Как Усик развивает свою промоутерскую компанию?

39-летний спортсмен имеет свою промоутерскую компанию Usyk-17 Promotions. В субботу, 21 марта, компания Усика организовала вечер бокса под Киевом, который посетил Энтони Джошуа.

Главными событиями вечера были поединки украинских боксеров Даниэля Лапина и олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Оба спортсмена выиграли свои бои.

В комментарии Daily Mail Boxing обладатель титулов WBA, WBC и IBF объяснил цель создания промоутерской компании. Он сказал, что хочет помогать молодым ребятам, которые только начинают профессиональную боксерскую карьеру.

Сейчас мы готовим олимпийских чемпионов мира, чемпионов Европы, потом выигрываем все эти соревнования. Далее идем в профессиональный бокс, берем пояса, становимся чемпионами мира. Создаем собственный профессиональный промоушен и помогаем молодым бойцам. Я верю, что это возможно,

– сказал он.

Красюк в комментарии Sport.ua оценил вечер бокса от Усика. Функционер рассказал, что ему понравилась организация мероприятия и выразил надежду, что уровень соперников в будущем возрастет.

"Все было супер. Мне понравилось. Учитывая, что это дебют – то он удался. Надеюсь, что с опытом и уровень матчмейкинга подрастет", – сказал Красюк.