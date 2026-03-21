Свой поединок Хижняк провел против колумбийца Уильяма Барона – бой был запланирован на шесть раундов. В то же время Лапин встретился с латвийцем Кристапсом Бульмейстером в поединке, рассчитанном на десять раундов. О том, как прошли эти бои, рассказывает 24 канал.

Как прошел дебютный бой Хижняка?

Уже в первом раунде украинец нокаутировал колумбийца Барона. Хижняк дважды отправил соперника в нокдаун: второй раз – менее чем за 15 секунд до завершения раунда. После второго падения Барон уже не смог подняться.

Если для украинца это был дебют, то его соперник, наоборот, уже опытный профессионал: он провел 22 боя, одержав 8 побед, потерпев 13 поражений и однажды сыграв вничью.

Как прошел бой Лапина?

Бой Лапина против латвийца длился всего полторы минуты. Победу одержал украинец – он отправил соперника в нокдаун, после чего Бульмейстер не смог подняться до счета "10".

28-летний боксер выиграл 13-й поединок подряд, сохранив свой непобедимый статус. Это был не титульный бой, поэтому украинский боксер не рисковал своими поясами.

Я уже пять лет не боксировал в своей родной стране. Наконец-то мне сделали этот поединок. Я очень счастлив, я приехал со сборов. У меня были сборы в Испании. Буду боксировать, показывать красивый бокс. Эмоции переполняют. Моя мечта – на главном стадионе в Киеве провести вечер бокса. И там отбоксировать за пояс чемпиона мира,

– сказал Лапин в комментарии Boxing King Media.

