Титулы IBF International и WBA Continental не будут поставлены на кон в следующем поединке украинского боксера. Как сообщает Usyk 17 Promotions, бой Лапина против 33-летнего Бульмейстерса будет иметь рейтинговый статус.
Что известно о бое Лапина против Бульмейстерса?
Поединок Лапина станет главным событием боксерского вечера, который состоится 21 марта и будет организован компанией Usyk 17 Promotions, сообщает DAZN.
Латвиец имеет в профессиональном рекорде 18 боев – 14 побед и 4 поражения. Пять побед он оформил досрочно.
Украинец остается непобедимым: в его активе 12 побед в 12 боях, из них четыре – нокаутом. Свой предыдущий поединок украинец провел в июле прошлого года, победив британца Льюиса Эдмондсона.
Что нас ожидает 21 марта на вечере бокса?
В рамках шоу свои бои также проведут Павел Ильюша, Даниил Жасан, Айдер Абдураимов, Элвин Алиев, Джамал Кулиев, Николай Лактионов, Дмитрий Ловчинский и Кира Макогоненко.
Боксерский вечер пройдет в Equides Club под Киевом. Ранее сообщалось, что все билеты на событие стоимостью 25 000 гривен были полностью распроданы.
Особым событием шоу станет дебют в профессиональном боксе олимпийского чемпиона Александра Хижняка, который выйдет на ринг против колумбийца Вильмера Барона.