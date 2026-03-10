Титулы IBF International и WBA Continental не будут поставлены на кон в следующем поединке украинского боксера. Как сообщает Usyk 17 Promotions, бой Лапина против 33-летнего Бульмейстерса будет иметь рейтинговый статус.

Что известно о бое Лапина против Бульмейстерса?

Поединок Лапина станет главным событием боксерского вечера, который состоится 21 марта и будет организован компанией Usyk 17 Promotions, сообщает DAZN.

Латвиец имеет в профессиональном рекорде 18 боев – 14 побед и 4 поражения. Пять побед он оформил досрочно.

Украинец остается непобедимым: в его активе 12 побед в 12 боях, из них четыре – нокаутом. Свой предыдущий поединок украинец провел в июле прошлого года, победив британца Льюиса Эдмондсона.

Что нас ожидает 21 марта на вечере бокса?