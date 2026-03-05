Сергей Лапин, директор команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился своими ожиданиями от дебютного поединка украинского боксера. Он рассказал о подготовке и перспективах Хижняка в профессиональном ринге, пишет Tanksport.

Что сказал Лапин о Хижняке?

Лапин отметил, что команда ожидает уверенный и яркий дебют Хижняка с правильной дисциплиной в ринге, олимпийский чемпион имеет мощную базу, опыт больших поединков и характер, который позволяет ему быстро адаптироваться в профессиональном боксе.

Потенциал Хижняка очень высок даже на старте профессиональной карьеры.

Физическая мощь, темп и психологическая устойчивость создают серьезную базу для прогресса. При правильной адаптации и системной работе он может выйти на уровень титульных боев и стать угрозой для любого соперника в своей весовой категории,

– добавил директор команды Усика.

Что касается стиля бокса, Лапин отдал предпочтение техническому и тактическому подходу, похожему на стиль Усика, с контролем дистанции и боксерским мышлением.

Однако, жесткий и прямолинейный стиль Хижняка также может быть эффективным, если он грамотно контролируется.

Кто станет соперником Хижняка?

Колумбийский боксер Вилмер Барон станет оппонентом украинского боксера в дебютном поединке на профессиональном ринге, сообщает Usyk 17 Promotions.

Поединок примет Equides Club в селе Лесники.

Прямую трансляцию боя обеспечат Суспільне Спорт и DAZN.

В последнем поединке, состоявшемся в октябре прошлого года, Барон одолел Карлоса Альберто Ламела, прервав неудачную серию из шести боев без побед.

