Среди украинских боксеров также есть спортсмены, которые имеют воинские звания. О них расскажет 24 Канал.

Кто из украинских боксеров имеет воинское звание?

Александр Хижняк

Олимпийский чемпион и военнослужащий Государственной пограничной службы Украины, где он проходил службу как спортсмен-инструктор спортивной команды. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио и чемпионом Олимпиады 2024 года в Париже, а также чемпионом мира и Европы 2017 года.

В марте 2026 года Хижняк успешно дебютировал в профессиональном боксе, одержав победу нокаутом над колумбийцем Вильмером Бароном.

О нем также рассказывали в спецпроекте МВД Украины "Герои" как о выдающемся украинском боксере, олимпийском чемпионе и спортсмене-инструкторе ГПСУ. В состав спортивной команды Государственной пограничной службы Украины он входит с 2015 года.

Александр Усик

Он является военнослужащим Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года он присоединился к подразделениям территориальной обороны Киевской области.

Сейчас Усик активно поддерживает Вооруженные силы Украины и участвует в различных инициативах в их пользу. Также Усик является одним из послов платформы UNITED24, которая занимается восстановлением Украины.

Он является олимпийским чемпионом – получил золотую медаль на Играх 2012 года в Лондоне. В профессиональном боксе по состоянию на 2026 год он остается непобежденным, имея 24 победы в 24 поединках.

Александр Усик / Фото Getty Images

Сергей Дзиндзирук

Известный украинский профессиональный боксер, который сейчас служит в рядах Сил территориальной обороны Украины в звании лейтенанта. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года он добровольно вступил в ТрО и возглавил мобильную огневую группу, занимающуюся уничтожением вражеских беспилотников, в частности типа "Шахед", в пределах своей зоны ответственности.

Сергей Дзиндзирук / Фото из открытых источников

В профессиональном боксе Дзиндзирук владел чемпионским титулом в течение шести лет (2005 – 2011), успешно защитив его шесть раз. За карьеру он одержал 37 побед, из которых 23 – нокаутом, потерпел 2 поражения и один бой завершил вничью.

На любительском уровне спортсмен стал серебряным призером чемпионата мира 1997 года, двукратным призером чемпионатов Европы, а также принимал участие в Олимпийских играх 1996 года в Атланте.