Малиньяджи подчеркнул, что временный чемпион WBC Кабаел заслужил на шанс побороться за полноценный титул. Его слова передает Froch On Fighting.
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Почему Усик должен драться с Кабаэлом
Американец подчеркнул, что 39-летний Усик обязан защищать титул против обязательного претендента.
Если Усик собирается продолжать выступать, то Кабаел заслуживает шанс побороться за титул. Нельзя просто оставаться активным и держать титул чемпиона мира в заложниках. Я не согласен, когда боксеры продолжают карьеру, но перебирают соперниками,
– сказал он.
Спортсмен добавил, что Усика должны лишить чемпионского пояса, если тот отказывается защищать титул против официального соперника.
"Если ты чемпион, тебя или должны лишить титула, или ты должен драться с обязательным претендентом. Я думаю, что в этом возрасте очень, очень трудно постоянно поддерживать чемпионский уровень. Он достиг так много, возможно, время уходить на пенсию? Хотя я в это не верю", – резюмировал Малиньяджи.
Усик против Кабаэла: что известно о бое
- Немецкий боксер в феврале 2025 года победил Чжана Чжилея, благодаря чему стал официальным претендентом на пояс WBC – титул, который Усик удерживает с 2024-го.
- Несмотря на статус временного чемпиона, Кабаелу пришлось уступить место в бою с украинцем, поэтому Александр провел добровольную защиту звания чемпиона мира против Рико Верховена.
- После того, как Усик выиграл бой против нидерландца, Мировой боксерский совет официально санкционировал его поединок с Кабаелом. Более того, у команд спортсменов есть 30 дней, чтобы согласовать контракты.
- Сторона претендента на титул настаивает на том, чтобы бой состоялся в Германии уже осенью. 33-летний Кабаэл даже обратился к Усику, призвав украинца в конце концов принять решение о противостоянии.
- Добавим, что 24 мая, когда Александр победил Верховена, он дал понять, что не против поединка с немецким спортсменом. Однако с тех пор украинец больше не делал заявлений о своем будущем.