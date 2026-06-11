Малиньяджи подчеркнул, что временный чемпион WBC Кабаел заслужил на шанс побороться за полноценный титул. Его слова передает Froch On Fighting.

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Почему Усик должен драться с Кабаэлом

Американец подчеркнул, что 39-летний Усик обязан защищать титул против обязательного претендента.

Если Усик собирается продолжать выступать, то Кабаел заслуживает шанс побороться за титул. Нельзя просто оставаться активным и держать титул чемпиона мира в заложниках. Я не согласен, когда боксеры продолжают карьеру, но перебирают соперниками,

– сказал он.

Спортсмен добавил, что Усика должны лишить чемпионского пояса, если тот отказывается защищать титул против официального соперника.

"Если ты чемпион, тебя или должны лишить титула, или ты должен драться с обязательным претендентом. Я думаю, что в этом возрасте очень, очень трудно постоянно поддерживать чемпионский уровень. Он достиг так много, возможно, время уходить на пенсию? Хотя я в это не верю", – резюмировал Малиньяджи.

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