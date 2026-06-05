Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о переговорах по бою Усик – Кабаел. Его слова передает The Stomping Ground.

Смотрите также Верховена отстранили от бокса после того, что произошло в бою против Усика

Усику дали 30 дней на переговоры с Кабаэлом

Промоутер напомнил, что Всемирный боксерский совет накануне официально санкционировал поединок боксеров. Поэтому у Усика есть 30 дней на переговоры, после чего ему придется пойти или на промоутерские торги, или сделать пояс WBC вакантным.

Мы выясним, что осталось у Усика, потому что следующим он должен драться с Кабаелом. WBC санкционировала этот бой. У него есть 30 дней на переговоры. Если мы не договоримся об условиях, то будут промоутерские торги. Иначе ему придется освободить пояс,

– рассказал Уоррен.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Напомним, Усик 24 мая победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11 раунде. После боя инвестор Турки Аль-аш Шейх, который организовывал поединок, заявил, что бойцы должны провести реванш.

Уоррен в ответ на слова Турки заметил, что Усик и Верховен могут провести реванш, но украинцу придется отказаться от пояса WBC.

"Они могут провести реванш, но ему придется освободить пояс. Агит ради этого упорно работал. Мы все ради этого упорно работали. Он долго был претендентом. Он временный чемпион. Усик должен защищать титул. Мы не согласимся на меньшее", – сказал промоутер.

Усик – Кабаел: что известно о бое