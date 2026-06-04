Решение наложила Египетская профессиональная боксерская ассоциация после того, как Усик победил Верховена. Информация об этом появилась на профильном ресурсе BoxRec.
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Почему Верховену запретили заниматься боксом?
В сообщении говорится, что 37-летний Верховен не сможет вернуться к занятиям боксом до 22 июня.
Отметим, что решение об отстранении Рико – это обычная практика для спортсменов, участвующих в единоборствах. Таким образом, санкционирующие организации заботятся об их здоровье.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Информация об отстранении Верховена / Скриншот с сайта BoxRec
Напомним, ранее Боксерская комиссия приняла решение отстранить Верховена на 30 дней, ведь он проиграл Усику техническим нокаутом. Если бы Рико проиграл чистым нокаутом, то срок мог составлять 60 дней.
Что известно о бое Усик – Верховен?
- Поединок Усик – Верховен состоялся 24 мая в Гизе и закончился противоречивой победой 39-летнего украинца.
- Рико с первых минут давил на Александра, в результате чего чемпион мира не мог нарастить привычное для своих поединков преимущество. Более того, после 10-го раунда Верховен минимально побеждал Усика на судейских записках.
- Ситуация резко изменилась в 11-м раунде, когда украинец потряс соперника сильным апперкотом. После этого Усик пытался добить Верховена, но рефери Марк Лайсон остановил бой, зафиксировав технический нокаут.
- Именно это решение спровоцировало шквал критики, ведь Лайсон остановил бой в момент финального гонга. Впоследствии он объяснил, что принял это решение, ведь не слышал сигнал о завершении раунда.
- Благодаря победе Усик защитил звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.