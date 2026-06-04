Рішення наклала Єгипетська професійна боксерська асоціація після того, як Усик переміг Верховена. Інформація про це з'явилася на профільному ресурсі BoxRec.

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Чому Верховену заборонили займатися боксом?

У повідомленні мовиться, що 37-річний Верховен не зможе повернутися до занять боксом до 22 червня.

Зазначимо, що рішення про відсторонення Ріко – це звичайна практика для спортсменів, які беруть участь у єдиноборствах. Таким чином, санкціонуючі організації піклуються про їхнє здоров'я.

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Інформація про відсторонення Верховена / Скриншот із сайту BoxRec

Нагадаємо, раніше Боксерська комісія ухвалила рішення відсторонити Верховена на 30 днів, адже він програв Усику технічним нокаутом. Якби Ріко програв чистим нокаутом, то термін міг становити 60 днів.

Що відомо про бій Усик – Верховен?