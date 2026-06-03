На захист Усика став його колишній суперник і друг Ентоні Джошуа. Слова британського боксера передає Ring Magazine.

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Як Джошуа прокоментував бій Усика?

"Ей-Джей" вважає, що 39-річний Усик добре виступив про Верховена, який тільки вдруге в кар'єрі бився за правилами боксу.

Суддівські записки були близькими, але Усик зробив те, що робить завжди – додав у пізніх раундах,

– сказав Джошуа.

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Ентоні, який двічі програв українцю, сказав, що це особливість Усика, який знає, "як підняти темп наприкінці бою, коли більшість суперважковаговиків уже починають втрачати сили". Саме це, за словами Джошуа, Олександр зробив і проти Ріко.

Але цей бій також показав мені, наскільки суперечливим може бути наш спорт. Я не розумію, чому люди критикують Усика. Він же не зупиняв бій самостійно. Він зробив те, що повинен робити боєць,

– зазначив спортсмен.

Він продовжив, що потрібно обговорювати рішення рефері, який зупинив бій в 11 раунді, а Усику дати можливість насолоджуватися своєю перемогою.

"Саме тому я завжди кажу: якби я тренував бійця, то сказав би йому ніколи не залишати результат у руках суддів. Вийди в ринг і нокаутуй суперника чисто й переконливо. Я не хочу жодних суперечок. Саме це я говорив би своїм бійцям", – резюмував Джошуа.

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Усик – Верховен: головне про бій