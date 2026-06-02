Британський бокспер переконаний, що Усик виграє реванш, якщо він відбудеться. Про це повідомляє Boxing news online.
Усик – Верховен: що про реванш сказав Белью?
Белью пояснив, що завдяки першому поєдинку тепер 39-річний українець має своєрідний рецепт перемоги над колишнім кікбоксером.
Водночас Тоні пригадав прогнози перед поєдинком Усик – Верховен, зокрема й свій. Тоді майже ніхто не давав шансів Верховену, однак нідерландець ледь не виграв бій в Усика.
Белью заявив, що всі повинні визнати, що помилялися щодо Верховена. Окрім того, колишній спортсмен відмовився робити будь-які прогнози після того, як не вгадав перед першим поєдинком.
Треба просто визнати: "Слухайте, я повністю помилявся". На відміну від усіх інших бовдурів, які, як і я, визнають свою помилку, але при цьому кажуть: "Знаєте, Олександр уже втомився, він уже не той". Ні. Ви всі помилилися. Просто визнайте свою помилку,
– сказав Белью.
Він додав, що Ріко чи не єдиний боксер, який мав певний успіх у поєдинку з Усиком.
"Ріко був чудовим і зробив те, що багато хто намагався зробити до нього. Дехто навіть мав певний успіх, але його успіх був більшим, ніж у будь-кого іншого", – резюмував ексбоксер.
Усик – Верховен: головне про бій
- Усик і Верховен провели бій 24 травня, і попри всі прогнози експертів Ріко став серйозною проблемою для українця. Зокрема, після 10-го раунду він мінімально перемагав Олександра за очками.
- Усик зумів врятуватися завдяки аперкоту в 11 раунді, яким відправив Верховена у нокдаун. Українець намагався нокаутувати суперника, проте рефері зупинив протистояння. Таким чином Олександр переміг технічним нокаутом.
- Після поєдинку Верховен подав протест на результат, адже не був згоден з рішенням рефері, який зупинив бій одночасно з фінальним гонгом.
- Спортсмени навряд чи зустрінуться у реванші найближчим часом, адже 1-го червня Світова боксерська рада санкціонувала для Усика обов'язковий захист поясу WBC проти Агіта Кабаєла.