Британський бокспер переконаний, що Усик виграє реванш, якщо він відбудеться. Про це повідомляє Boxing news online.

Усик – Верховен: що про реванш сказав Белью?

Белью пояснив, що завдяки першому поєдинку тепер 39-річний українець має своєрідний рецепт перемоги над колишнім кікбоксером.

Водночас Тоні пригадав прогнози перед поєдинком Усик – Верховен, зокрема й свій. Тоді майже ніхто не давав шансів Верховену, однак нідерландець ледь не виграв бій в Усика.

Белью заявив, що всі повинні визнати, що помилялися щодо Верховена. Окрім того, колишній спортсмен відмовився робити будь-які прогнози після того, як не вгадав перед першим поєдинком.

Треба просто визнати: "Слухайте, я повністю помилявся". На відміну від усіх інших бовдурів, які, як і я, визнають свою помилку, але при цьому кажуть: "Знаєте, Олександр уже втомився, він уже не той". Ні. Ви всі помилилися. Просто визнайте свою помилку,

– сказав Белью.

Він додав, що Ріко чи не єдиний боксер, який мав певний успіх у поєдинку з Усиком.

"Ріко був чудовим і зробив те, що багато хто намагався зробити до нього. Дехто навіть мав певний успіх, але його успіх був більшим, ніж у будь-кого іншого", – резюмував ексбоксер.

