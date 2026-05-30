Згодом спортсмен заявив про намір провести реванш із чемпіоном світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Також він підтвердив, що планує й надалі розвивати свою боксерську кар'єру, повідомляє The Athletic.

Чи залишиться Верховен у боксі?

Верховен зазначив, що потенційний повторний бій був би для нього надзвичайно цікавим, однак рішення, за його словами, залежить насамперед від українського чемпіона.

Реванш був би неймовірним. Але подивимося. Я не знаю, чи хоче цього Усик. Це залежить від нього. Але фанати точно цього захочуть,

– сказав він.

Також нідерландець розповів про свої подальші плани в боксі, підкресливши готовність зустрітися з будь-яким суперником і залишитися активним у цьому виді спорту.

Окремо Верховен подякував британському актору Джейсону Стейтему, заявивши, що саме він допоміг йому отримати попередній бій проти Усика та сприяв розвитку його кар'єри.

Я планую залишитися у боксі. І хочу подякувати Джейсону Стейтему за те, що він допоміг організувати бій з Усиком і змінив моє життя… Ми щодня спілкуємося,

– додав спортсмен.

За словами Верховена, наразі вже тривають попередні переговори з Туркі Аль аш-Шейхом щодо можливих майбутніх поєдинків.

Хто такий Ріко Верховен?

Верховен понад 12 років поспіль утримував титул чемпіона світу у важкій вазі в найпрестижнішій кікбоксинговій лізі GLORY. Крім кікбоксингу, Ріко успішно виступав у змішаних єдиноборствах (ММА) та класичному боксі. Його батько, володар чорного поясу з карате Кіокушинкай, почав тренувати Ріко з п'яти років.