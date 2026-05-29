Верховен сказав, що Усик – це його ціль номер один, з яким він прагне провести реванш. Про це повідомляє BoxingScene.

Верховен розкрив плани на майбутнє

Утім, Ріко розуміє, що другий поєдинок з українцем відбудеться не найближчим часом. Тому він хотів би залишитися активним у боксі та проводити поєдинки з будь-якими суперниками.

В інтерв'ю йому запропонували імена Даніеля Дюбуа, Френсіса Нганну, Ентоні Джошуа та Мозеса Ітауми, на що Ріко сказав, що готовий зустрітися з будь-ким із них.

Водночас Верховен зазначив, що лише бій з Тайсоном Ф'юрі, з яким він багато спарингував протягом років, міг би мати перепони.

Я б вийшов з ним на ринг, але не думаю, що в цьому було б багато сенсу, враховуючи мої стосунки з Пітером (дядьком Тайсона, який тренує Верховена – 24 Канал). Проте, якби мені запропонували цей бій – що ж, хай буде як буде,

– сказав він.

Усик – Верховен: що відомо про бій