Суперником Усика має стати непереможний боєць з Німеччини Агіт Кабаєл. Спенсер Браун, менеджер спортсмена, розкрив деталі майбутнього поєдинку, повідомляє BBC.
Що відомо про наступний бій Усика?
Браун пояснив, чому наступним суперником Усика, попри неймовірний виступ Верховена, має стати не Ріко, а саме Кабаєл. Зокрема, він нагадав, що Агіт – перший у черзі на бій з українцем, адже є обов'язковим претендентом на титул WBC.
У мене просто немає слів щодо Ріко. Це був неймовірний виступ, але тепер з'явився новий претендент (Кабаєл – 24 Канал), у черзі саме він, тому тут може бути лише один бій,
– сказав менеджер.
Браун повідомив, що обидві сторони вже погодилися провести зустріч і залишилися організаційні питання. За його словами, поєдинок Усик – Кабаєл може відбутися у вересні або жовтні на території Німеччини.
Протистояння двох боксерів вже підтвердив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який організував зустріч Усик – Верховен. Він сказав, що Ріко заслужив на реванш з Олександром, однак другий бій спортсменів відбудеться після того, як українець і німець визначать володаря поясу WBC.
Слід зазначити, що Туркі раніше анонсував, що наступний поєдинок Усика може відбутися у Стамбулі (Туреччина) біля Софіївського собору.
Що відомо про перемогу Усика
- Український боксер 24 травня здобув перемогу в складному бою проти кікбоксера Верховена. До 10-го раунду на записках двох суддів була нічия, тоді як ще один віддавав перемогу нідерландцю.
- Усе змінилося в 11 раунді, коли Олександр відправив Верховена в нокдаун, а згодом затиснув біля кута рингу. Нідерландець пропустив серію ударів, після чого рефері зупинив бій майже одночасно з гонгом.
- Завдяки цій перемозі Усик зберіг титул чемпіона світу за версією WBC, а також пояси WBA та IBF.