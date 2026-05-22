Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг заявив, що планує для Усика бій у Стамбулі (Туреччина). Його слова передає Ring Magazine.

Де і коли відбудеться наступний бій Усика?

Інвестор зазначив, що подія за участю 39-річного боксера з України має відбутися у 2027 році біля Софіївського собору. Після пірамід Гізи це вже друге нестандартне місце для проведення боксерських боїв, яке обрав Туркі.

Ми зараз плануємо дещо для Усика на майбутнє. Ми думаємо над цим. Я знаю, що він не хоче говорити про майбутнє, але ми вже плануємо. І я відкрию вам маленький секрет: ми плануємо зробити щось неймовірне в Стамбулі – разом з людьми та владою Стамбула – поруч з Айя-Софією (Софіївський собор) наступного року,

– заявив він.

Аль-аш-Шейх не назвав імені потенційного суперника Усика. Але як пише vRINGe, у соцмережах впевнені, що йдеться про тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла. Та, щоб цей бій відбувся, Усику потрібно перемогти Верховена.

Що відомо про наступний бій Усика?

У ніч з 23 на 24 травня Усик захищатиме звання чемпіона світу за версією WBC у бою проти нідерландця Ріко Верховена. Їх поєдинок відбудеться у Гізі на тлі єгипетських пірамід.

Напередодні спортсмени провели спільну пресконференцію, а також зустрілися у дуелі поглядів.

У п'ятницю, 22 травня, на спортсменів очікує фінальна зустріч перед поєдинком під час офіційної процедури зважування.

Зазначимо, що Усик проведе свій 25-й бій на професійному рингу. Триразовий абсолютний чемпіон світу виграв усі бої та не зазнав жодної поразки.

Верховен проведе тільки другий поєдинок за правилами боксу з 2014 року. Натомість Ріко 12 років був беззаперечним чемпіоном світу з кікбоксингу.

Додамо, що експерти прогнозують впевнену перемогу українського боксера. Відомий тренер Тедді Атлас переконаний, що на Усика чекає легкий бій, на який він заслужив. Однак у команді Верховена запевняють, що він здивує Олександра на рингу.