Американський фахівець пожартував, що у фанатів боксу більше шансів побачити повернення давньоєгипетського фараона Тутанхамона, аніж перемогу Верховена. За його словами, потенційна звитяга кікбоксера буде чимось більшим, аніж просто гучна сенсація, повідомляє Boxing News 24.

Усик – Верховен: який прогноз на бій дав Тедді Атлас?

Водночас екстренер Олександра Гвоздика зазначив, що нікого не можна недооцінювати. Фахівець підкреслив, що Верховен – це великий і сильний боєць, який фізично міцний і має великий досвід у кікбоксингу.

Нікого не можна недооцінювати, але він, схоже, не має жодних шансів проти Усика. Піраміди. Ми побачимо Сфінкса. Можливо, побачимо Тутанхамона. Побачимо щось пов'язане з цією гробницею чи типу того. Але апсету ми точно не побачимо,

– вважає Атлас.

Тренер переконаний, що на 39-річного Усика чекає легкий бій, на який він заслужив.

"Він двічі об'єднав титули у надважкій вазі. Він зібрав усі пояси у крузервейті. Він виграв золоту медаль на Олімпіаді. Цей хлопець тільки те й робить, що перемагає, і він б'ється з усіма", – додав експерт.

Американський тренер вважає, що головна інтрига поєдинку полягає у тому, у який спосіб Усик захоче здобути перемогу.

Він буде використовувати свій джеб. Він буде вивчати обстановку. Погляне на Сфінкса: "Він там ще не руйнується? Чи не почав у нього ще більше відпадати ніс? Може, його знову відбудовують? О, повернімося до бою". Усик буде комбінувати удари. Він працюватиме по корпусу або прошиватиме блок аперкотом,

– заявив Атлас.

