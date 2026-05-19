Для Ріко Верховена це буде всього другий поєдинок у його житті на боксерському рингу за боксерськими правилами. Утім він мав шлях великого чемпіона в кікбоксингу, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Ріко Верховена?

Ріко Верховен – нідерландський кікбоксер, який дебютував на професійному рингу ще в далекому 2005 році. Цікаво те, що він є навіть молодшим за Олександра Усика, просто свій перший бій у професіоналах провів у 16-річному віці.

Верховен безумовно завжди був талановитим спортсменом, утім, аби стати зіркою кікбоксингу йому не вистачало перемоги над кимось досвідченішим, ніж він. Проти таких суперників він постійно зазнав поразок. У 2012 році нідерландець, наприклад, програв українцю Сергію Лащенку, який був убитий в Одесі у 2015 році.

Переломним у його кар'єрі став контракт із GLORY, яка зібрала в середині 2010-х років усю еліту кікбоксингу. Там Верховен просто розквітнув. З 2013 року до сьогодні він програв усього один поєдинок – білорусу Андрію Герасемчуку.

Верховен понад 12 років домінував у GLORY, через що його порівнювали з братами Кличками в боксі. Він міг домінувати в кікбоксингу й надалі, але добровільно віддав свій титул заради нових викликів на боксерській арені.

Я віддав цьому спорту все. Разом із вами ми сформували чудову історію кікбоксингу: неперевершені бої, величну атмосферу, нові рекорди, переповнені арени. Дякую всім за спогади, повагу й енергію. Я не кажу "прощавайте", я кажу "до побачення",

– так із кікбоксингом попрощався Верховен.

Ще один нідерландський кікбоксер Алістер Оверім охарактеризував Верховена-кікбоксера, як бійця, який перемагав завдяки об'єму роботи та швидкості. Він ніколи не вважався грандіозним нокаутером. У боксі ж йому можна буде використовувати тільки руки.

"Команді Верховена треба знайти ідеальне рішення, щоб використовувати сильні сторони нідерландця максимально. Боксери б'ють сильніше, ніж кікбоксери. Та й поєдинки тут тривають 12 раундів, а не 5 раундів, як у кікбоксингу", – наголосив Оверім.

Він продовжив, що для Верховена перехід у бокс й одразу на такий рівень – це безумовно крок уперед. У поєдинку з Усиком для нідерландця чималу роль відіграватиме його витривалість.

Чому Верховен став суперником Усика?

Коли Верховен перейшов у бокс, то з'явились розмови про те, що він проведе поєдинок із Ентоні Джошуа. Утім нідерландець отримав у суперники одразу найкращого боксера надважкого дивізіону – Олександра Усика.

Після того як українець вдруге став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюбуа, він довго не міг обрати собі суперника. Вордлі, Кабаєл, Ітаума – всі ці претенденти все одно вважались надто дрібними для Усика.

Верховен – це шанс показати свою домінацію не тільки в боксі, а й у бойових мистецтвах загалом. Перемога над нідерландцем означатиме не просто перемогу над черговим маловідомим претендентом на пояс, а перемогу над знаковою персоною у світі спорту.

Цікаво, що задовго до оголошення офіційного бою між Усиком і Верховеном, можновладець із Саудівської Аравії Туркі Аль Аш-Шейх, який, між іншим, займався організацією бою українця проти Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді, заявив про можливість проведення такого бою, щоправда, першу половину за правилами кікбоксингу, а другу – за правилами боксу.

Крім того, була інформація, що в організації бою також допоміг голівудський актор Джейсон Стейтем. Він є давнім другом Ріко Верховена та великим прихильником Олександра Усика. Зокрема, зірка бойовиків неодноразово відвідував поєдинки за участю українця.

Верховен усе ж має досвід виступів на боксерському рингу. Щоправда він обмежується всього одним поєдинком. Ще під час активної кар'єри в кікбоксингу нідерландець провів бій проти Джаноса Фінфери, якого нокаутував уже в 6 раунді, після чого суперник одразу завершив свої виступи в боксі.

Багато людей запитують, чому я обрав у суперники саме Верховена. Хоча б один раз у житті я можу зробити те, що хочу, а не те, що повинен. Багато людей говорили мені, що я маю боксувати так або так, із тим або з тим, а тепер я буду робити те, що сам вважаю за потрібне,

– заявив Усик на пресконференції перед боєм із Верховеном.

У світі виявилось чимало представників спорту, які розкритикували таке рішення українця. Зокрема, американський боксер Пол Маліньяджі підкреслив, що Верховен лізе без черги за титулами, на які заслужили інші боксери.

"Усик також несе відповідальність. Усі говорили, що він уже переміг найкращих, тож заслуговує на відпочинок. Утім він має продовжувати битись із найкращими далі. Бій Усика проти Верховена – це образа для боксу", – сказав Маліньяджі.

Бій Усика проти Верховена відбудеться 23 травня в Гізі. Ринг побудують прямо на тлі єгипетських пірамід. У цьому поєдинку українець захищатиме свої пояси WBC та IBF, утім у разі його поразки їх не отримає нідерландець, а вони стануть вакантними. Натомість переможець протистояння отримає спеціальний поясв WBC "Король Нілу".

