Уся річ у тому, що українець проведе бій проти кікбоксера, й це обурило багатьох спортсменів, тренерів й експертів із боксу. Утім британський боксер другої середньої ваги Хамза Шіраз в інтерв'ю для ютуб-каналу Playbook Boxing навпаки підтримав Усика в його прагнені зустрітитись із представником іншого виду спорту.

Що Шіраз сказав про бій Усика проти Верховена?

Шіраз зазначив, що українець досягнув у боксі такого рівня, що має право робити все, що забажає в цьому виді спорту. Йому тут більше нічого доводити. Він двічі переміг Ентоні Джошуа, він двічі переміг Даніеля Дюбуа, він двічі переміг Тайсона Ф'юрі.

Йому вдалось стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, а перед тим у важкій вазі. Він досягнув геть усього. Усі бійці мріють і працюють заради того, щоб опинитись у його становищі. Тож, Усик має повне право робити те, що йому заманеться,

– зауважив британець.

Він продовжив, що в нього немає жодного аргументу проти можливості проведення бою між українцем і нідерландцем. Усик може сприймати цей поєдинок, як джерело натхнення та мотивації, чого йому нині не дасть жоден інший боксер у світі. Усі хочуть стати таким, як він, і робити все, що йому хочеться.

Хто критикує поєдинок між Усиком і Верховеном?

Інший британський боксер Карл Фроч навпаки дуже незадоволений тим, що такий поєдинок матиме місце у світовій історії боксу. В інтерв'ю ютуб-каналу Froch On Fighting він наголосив, що проведення цього бою є несправедливим.

"Найбільше в цій ситуації не в захваті Кабаєл. Він не липовий претендент на титул. Він чекає на свій шанс уже цілу вічність. А тепер він зобов'язаний чекати ще трохи довше, бо Усик вирішив битись із кікбоксером, це дуже недобре для спорту", – підкреслив британець.

За його словами, Усик проводить поєдинок проти кікбоксера, про якого у світі боксу взагалі ніхто нічого ніколи не чув. Він узагалі не розуміє, як кікбоксери можуть переходити в бокс. Однак Усик хотів легкого суперника, й він отримав легкого суперника.

Не в захваті від цієї події колишній чемпіон світу Лоуренс Околі. У коментарі для ютуб-каналу talkSPORT Boxing він висловив думку, що йому цей бій дуже нагадує протистояння Тайсона Ф'юрі з зіркою ММА Френісос Нганну.

Це найбезглуздіше, що може бути. Мені не хотілось би вказувати, що робити Усику, але я боюсь, що після цього бою він знову візьме тривалу паузу й не буде захищати пояс. Дуже не хочеться, щоб наступний бій Усика відбувся аж за рік,

– сказав Околі.

Варто додати, що Ріко Верховен має величну кар'єру в кікбоксингу. Утім у боксі він провів усього один бій проти маловідомого опонента. Нідерландця немає взагалі в рейтингу WBC, тож він узагалі не мав би битись за пояс цієї організації.

