Усик і Верховен битимуться також за титул WBA, однак є нюанс. У середу, 13 травня, на офіційному сайті WBA детально роз'яснили свою позицію.
Які пояси будуть на кону бою Усик – Верховен?
Світова боксерська асоціація (WBA) задовольнила запит 39-річного українця, щоб на кону зустрічі був титул, але при цьому висунула "жорсткі умови". Сам пояс не буде поставлений на кону для Верховена, оскільки він наразі не входить до рейтингу санкціонуючої організації.
Комітет пояснив, що санкціонування поєдинку підпадає під положення правила C40, з урахуванням "інтересів змагань", а також враховуючи статус суперчемпіона, його суперника та решти претендентів у важкій вазі, що входять до рейтингу.
У разі перемоги Усика цей поєдинок офіційно вважатиметься успішним захистом титулу. Якщо ж чемпіон зазнає поразки, комітет WBA перегляне його статус і визначить подальші дії щодо титулу у важкій вазі.
Що стосується Верховена, то перемога не принесе йому визнання титул WBA, хоча й надасть йому право потрапити до рейтингу організації у важкій вазі.
Усик – Верховен: що відомо про бій?
- У поєдинку проти Верховена чемпіон з України захищатиме титул WBC, який здобув у 2024 році завдяки перемозі над Тайсоном Ф'юрі. Для українця це буде 25-й бій на професійному рингу. Досі, як йдеться на сайті BoxRec, він не знає гіркоти поразок.
- Щодо Верховена, то нідерландець проведе тільки другий бій за правилами боксу з 2014 року, коли переміг маловідомого Яноша Фінверу.
- Хоча на папері Ріко й аутсайдер майбутнього протистояння, однак експерти вважають, що кікбоксер може стати проблемою для Усика та навіть здолати українця.
- Також варто зазначити, що Верховен має великий досвід у кікбоксингу, де став абсолютним чемпіоном світу. На його рахунку 66 перемог і тільки 10 поразок.
- Нагадаємо, що протистояння Усика та Верховена відбудеться у Гізі біля єгипетських пірамід. Побачити зустріч спортсменів можна буде в Україні онлайн, адже бій покаже "Київстар ТБ".