Усик і Верховен битимуться також за титул WBA, однак є нюанс. У середу, 13 травня, на офіційному сайті WBA детально роз'яснили свою позицію.

Які пояси будуть на кону бою Усик – Верховен?

Світова боксерська асоціація (WBA) задовольнила запит 39-річного українця, щоб на кону зустрічі був титул, але при цьому висунула "жорсткі умови". Сам пояс не буде поставлений на кону для Верховена, оскільки він наразі не входить до рейтингу санкціонуючої організації.

Комітет пояснив, що санкціонування поєдинку підпадає під положення правила C40, з урахуванням "інтересів змагань", а також враховуючи статус суперчемпіона, його суперника та решти претендентів у важкій вазі, що входять до рейтингу.

У разі перемоги Усика цей поєдинок офіційно вважатиметься успішним захистом титулу. Якщо ж чемпіон зазнає поразки, комітет WBA перегляне його статус і визначить подальші дії щодо титулу у важкій вазі.

Що стосується Верховена, то перемога не принесе йому визнання титул WBA, хоча й надасть йому право потрапити до рейтингу організації у важкій вазі.

Усик – Верховен: що відомо про бій?