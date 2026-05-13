У коментарі DAZN Олександр заявив, що йому залишилося провести три поєдинки. Наступник суперником українця стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Дивіться також Батько Дюбуа відмовляє сина від реваншу з Усиком

Коли Усик завершить кар'єру?

Також 39-річний Усик підтвердив свої слова про плани зустрітися з переможцем поєдинку Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа та провести черговий реванш з Тайсоном Ф'юрі.

Важливо! 9 травня Дюбуа здобув перемогу над Вордлі технічним нокаутом і став чемпіоном світу за версією WBC. Раніше Даніель двічі програв Усику.

Водночас український боксер не відкидає, що може затриматися у боксі довше, аніж раніше заявляв. Зокрема, йдеться про чотири – п'ять боїв.

Утім, Усик наголосив, що коли на 100% оголосить про завершення кар'єри, то більше не повернеться у професійний бокс.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Останні бої Усика: що відомо?