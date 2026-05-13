У коментарі DAZN Олександр заявив, що йому залишилося провести три поєдинки. Наступник суперником українця стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.
Коли Усик завершить кар'єру?
Також 39-річний Усик підтвердив свої слова про плани зустрітися з переможцем поєдинку Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа та провести черговий реванш з Тайсоном Ф'юрі.
Важливо! 9 травня Дюбуа здобув перемогу над Вордлі технічним нокаутом і став чемпіоном світу за версією WBC. Раніше Даніель двічі програв Усику.
Водночас український боксер не відкидає, що може затриматися у боксі довше, аніж раніше заявляв. Зокрема, йдеться про чотири – п'ять боїв.
Утім, Усик наголосив, що коли на 100% оголосить про завершення кар'єри, то більше не повернеться у професійний бокс.
В одному зі своїх останніх інтерв'ю Андрію Бєднякову Усик розповів, що збирається боксувати ще 2 – 3 роки. Уже 23 травня він проведе перший з трьох запланованих поєдинків.
У Гізі біля єгипетських пірамід він зустрінеться з Ріко Верховеном. На кону поєдинку буде титул чемпіона світу за версією WBC.
Хто стане суперником Усика після Верховена – не відомо. Відповідно до рішення WBC, українець повинен провести обов'язковий захист поясу проти непереможного німця Агіта Кабаєла. Якщо спортсмен відмовиться від поєдинку, то може втратити титул.
Останнім суперником у кар'єрі Усик назвав Тайсона Ф'юрі, якого двічі переміг рішенням суддів у 2024 році.
Водночас Сергій Лапін, директор команди боксера, заявив, що той обиратиме суперників на завершення кар'єри, враховуючи не тільки спортивні фактори, але й бізнесові.