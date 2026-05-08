Таку позицію висловив Сергій Лапін, директор команди Усика. Про це повідомляє Sky Sports.

Усик – Вордлі: яка умова для бою?

"Якщо Фабіо Вордлі доведе свою майстерність на найвищому рівні, він, безсумнівно, зможе претендувати на цю розмову (про об'єднавчий бій – 24 Канал). Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі було б чимось історичним, а Олександра завжди мотивують найбільші виклики", – сказав Лапін.

Директор пояснив, що команда 39-річного боксера під час планування боїв зосереджується на наймасштабніших і найважливіших поєдинках, які тільки можливі.

Якщо буде Вордлі, то, потенційно, це буде бій за звання абсолютного чемпіона. Якщо це буде Агіт Кабаєль, то, швидше за все, буде захист титулу,

– сказав він.

Утім, Лапін відмовився забігати наперед, адже 23 травня в Усика бій проти Ріко Верховена й команда зосереджена на цій події.

Зазначимо, що 31-річний Вордлі наступний бій проведе вже 9 травня. Його суперником стане колишній чемпіон у надважкій вазі Даніель Дюбуа.

Що у планах Усика?

Лапін повідомив, що Усик більше не планує ганятися за титулами чемпіона світу, адже досяг успіху. За його словами, тепер чемпіон світу під час планування боїв враховує і бізнес-фактори.

Протягом багатьох років Олександр приймав поєдинки, зважаючи переважно на їхню спортивну цінність, часто не звертаючи уваги на бізнес-аспект. Він будував свою спадщину. Тепер все інакше. На цьому етапі важливі як спортивні, так і бізнес-фактори,

– сказав директор.

Лапін додав, що Усика рухає прагнення до величі в широкому сенсі – "приймати найбільші виклики, залишатися на найвищому рівні та продовжувати випробовувати себе у змаганнях з найкращими".

Усик – Вордлі: який контекст бою?