За кілька тижнів до бою, який відбудеться біля єгипетських пірамід, своїм прогнозом на поєдинок поділився відомий боксер Джозеф Паркер. Його слова передає Playbook Boxing.

Усик чи Верховен: кого обрав Паркер?

Новозеландця висловив популярну в боксерських колах думку про те, що в цьому протистоянні немає інтриги. Паркер підкреслив високий рівень майстерності Усика, який двічі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Я не хочу говорити, що його суперник – л**но, але різниця між тим, звідки він прийшов, і рівнем битви з Усиком – дуже відчутна,

– сказав Джозеф.

Він також назвав "неймовірними" досягнення 39-річного українця й висловився про завершальний етап кар'єри чемпіона з України.

"Він сказав, що спочатку проведе бій з цим хлопцем, потім з переможцем поєдинку Вордлі – Дюбуа та з Тайсоном Ф'юрі. Якщо це його три бої, то подивимося, чи доведе він цю справу до кінця", – додав Паркер.

Що про бій Усик – Верховен каже експерт?

Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу скептично оцінив перспективи Верховена перемогти Усика. Експерт пояснив, що різниця у спеціалізації спортсменів занадто велика, аби говорити про інтригу.

За його словами, 37-річний Верховен не має потрібного досвіду в боксі, а його головна перевага, яка полягає в ударах ногами, заборонена відповідно до правил боксу. Відтак, Сосновський констатував, що в Усика не має бути проблем з нідерландцем.

Чи все вирішено у бою Усик – Верховен?

Бійці підходять до поєдинку за титул чемпіона WBC з відмінним резюме. Обидва спортсмени ставали абсолютними чемпіонами світу у своїх дисциплінах, що додає інтриги протистоянню.

Хоча боксерські навички Усика визнані всіма експертами з боксу, Верховена все ж не варто списувати з рахунків. По-перше, кікбоксер переважає українця за антропометричними даними. По-друге, не відомо, який стиль боксу обере Верховен, що може стати проблемою для чинного чемпіона світу.

Колеги Ріко висловлюють впевненість у тому, що він може створити сенсацію. Так, кікбоксер-чемпіон Донован Віссе заявив, що Верховен – це небезпечний боєць. Його слова підтвердив відомий стронгмен Едді Холл, який сказав, що українського боксера чекає шок на рингу.

Що про бій кажуть Усик і Верховен?

Обидва спортсмени досить стримані у своїх коментарях напередодні бою. Верховен погоджується з тим, що він аутсайдер на папері, проте вважає, що його досвід у кікбоксингу може допомогти зупинити Усика.

Я прийшов із кікбоксингу в бокс і атакуватиму його під різними кутами, яких він раніше не бачив, бо я не типовий боксер,

– цитує бійця DAZN.

Щодо українця, то він висловив повагу своєму супернику та погодився, що Верховен – небезпечний суперник, передає The Ring.

"Ви бачили, що трапляється з деякими бійцями, коли вони виходять проти представників іншого виду спорту та не сприймають їх достатньо серйозно. Усі бійці небезпечні – в UFC, боксі, кікбоксингу, муай-тай. Це дуже жорсткі люди”, – казав Усик.