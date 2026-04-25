Кікбоксер вважає, що Верховен – це небезпечний боєць, який усіх здивує у поєдинку з Усиком. Про це повідомляє Bloody Elbow.

Який прогноз на бій Усик – Верховен?

Віссе підкреслив сильні сторони нідерландського бійця, зокрема його менталітет, трудову етику, роботу ніг, а також команду.

У нього досить непогані шанси, тому що я знаю, що кікбоксери тренуються дуже наполегливо лише заради п'яти раундів, і це тому, що ми ще й б'ємо ногами. А тут тільки бокс, тільки руки, тож якщо він перенесе цей менталітет на боксерський ринг і в тренувальний табір, він буде звіром,

– заявив кікбоксер.

Він також додав, що Верховен знає, що таке перемога, адже вміє викладатися на повну, що доводив раз за разом.

"Коли він був сильно побитий на рингу для кікбоксингу, він нокаутував Бена Саддіка у четвертому раунді. Ріко – небезпечний хлопець… Я думаю, він усіх здивує", – сказав Віссе.

Чи дійсно Верховен може виграти бій?

Більшість фахівців з боксу схиляються до того, що Усик очевидний фаворит протистояння. Наприклад, видання The Ring оцінює шанси Верховена на перемогу як дванадцять до одного. Ба більше, потенційна звитяга нідерландця буде сприйматися як найбільша сенсація століття.

Основна причина, чому Ріко вважають андердогом – це відсутність досвіду в боксі. Його єдиний бій за правилами боксу відбувся у 2014 році проти маловідомого угорця Яноша Фінферу, якого Верховен легко переміг.

Екстренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу підтвердив тезу, що Ріко не має досвіду боксерських боїв, а його єдиний суперник – не відповідає рівню.

Відомий тренер Малік Скотт у коментарі Fight Hub TV теж заявив, що результат бою очевидний і закінчиться перемогою Усика.

Що відомо про бій?