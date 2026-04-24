Верховен, який проведе тільки другий бій за правилами боксу, сказав виданню The Ring, що його повернення на ринг – це не просто одноразовий виставковий поєдинок. Спортсмен планує продовжувати кар'єру боксера, щойно стане першим, хто переможе триразового беззаперечного чемпіона.

Що Верховен сказав про бій з Усиком?

За його словами, зустріч з Усиком – це лише початок його кар'єри боксера.

Я тут, щоб залишитися як боксер, і цей бій – лише верхівка айсберга, це лише початок,

– сказав Ріко.

На запитання, чого ще він сподівається досягти після цього бою, кікбоксер відповів, що не зосереджується на тому, що буде далі. Він наголосив, що наразі його завдання – це Усик.

"Побачимо, що буде потім. Для мене зараз це єдине завдання, і я хочу переписати історію", – додав нідерландець.

Ріко підкреслив, що його перевага полягає в тому, що він представник іншого виду спорту, а також більший за свого суперника.

Я повністю розумію всю ситуацію та динаміку, в якій ми перебуваємо. Він ніби непереможний. Яка чудова нагода для мене показати, що він не такий вже й непереможний,

– заявив Верховен.

Усик – Верховен: головне про бій

Зустріч Усика та Верховена офіційно санкціонувала Світова боксерська рада, дозволивши українцю провести добровільний захист чемпіонського поясу WBC. Цей титул Олександр здобув у 2024 році завдяки перемозі над Тайсоном Ф'юрі.

Нещодавно спортсмени вперше зустрілися, провівши спільну пресконференцію. Бійці зробили кілька заяв, а також зустрілися у напруженій дуелі поглядів.

