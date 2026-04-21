Бій відбудеться в особливому місці Єгипту – біля пірамід Гізи. 24 Канал розповість про дату та час бою.
Яка дата бою Усик – Верховен?
Організатори призначили проведення цього грандіозного шоу на суботу, 23 травня.
О котрій розпочинається бій?
Точний час початку бою буде оголошено пізніше, проте очікується, що спортсмени вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.
Що відомо про андеркард бою?
- Журнал The Ring опублікував повний список із восьми боїв, запланованих на майбутній вечір боксу. Центральною подією андеркарду стане поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі: непереможений британський боксер Хамза Шираз зустрінеться з досвідченим німецьким спортсменом Алемом Бегічем.
Не менш інтригуючим обіцяє бути бій за пояс чемпіона світу WBA Regular у напівсередній вазі. На ринг вийдуть британський боксер Джек Кеттералл та олімпійський призер з Узбекистану Шахрам Гіясов.
Окрім цього, заплановано жіночий поєдинок за титули чемпіонки світу за версіями WBO та The Ring. Японська зірка Мізукі Хірута буде захищати свої пояси у бою проти австралійки єгипетського походження Маї Соліман.