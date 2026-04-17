Одним із таких спортсменів є боксер Олександр Усик, про освіту якого відомо небагато. Тому 24 Канал розповідає, де і на кого навчався український боксер.
Що відомо про освіту Усика?
Усик закінчив школу № 34 у Сімферополі, де навчався разом із майбутньою дружиною Катериною, а згодом – Львівський державний університет фізичної культури, де пізніше став аспірантом.
Український боксер успішно захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності "Право". Інформація про це з'явилася в системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Захист дисертації відбувся у Харківському національному університеті внутрішніх справ, який наразі розташований у Вінниці.
Для Олександра Усика це вже була друга вища освіта.
Олександр Усик захищає десертацію / Фото фейсбук ХНУВС
Що відомо про родину Усика?
- Український боксер поділився з шанувальниками теплими спогадами з особистого життя. У інтерв'ю Vogue UA чемпіон розповів про свій перший поцілунок із дружиною Катериною, який стався ще перед змаганнями у 2003 році.
За словами Усика, це відбулося перед турніром Андрєєва у Харкові, коли він разом із майбутньою дружиною прогулювався біля Савгеля. "І це вже десь місяць, напевно, гуляли, а може, два, разом за ручку. І таке слово було… Кажу, що я не вмію цілуватись" – зізнався боксер. Катерина у відповідь твердо сказала, що навчить його цілуватися.
Олександр та Катерина познайомилися ще в 15 років, а офіційно одружилися у вересні 2009-го. Подружжя виховує чотирьох дітей – Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. У одному з інтерв'ю Усик навіть розповів кумедну історію, коли вагітна Катерина забула його на трасі в Криму та довелося бігти за автомобілем, щоб її зупинити.