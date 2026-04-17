Одним із таких спортсменів є боксер Олександр Усик, про освіту якого відомо небагато. Тому 24 Канал розповідає, де і на кого навчався український боксер.

Дивіться також Усик зробив відверте зізнання про дружину Катерину

Що відомо про освіту Усика?

Усик закінчив школу № 34 у Сімферополі, де навчався разом із майбутньою дружиною Катериною, а згодом – Львівський державний університет фізичної культури, де пізніше став аспірантом.

Український боксер успішно захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності "Право". Інформація про це з'явилася в системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Захист дисертації відбувся у Харківському національному університеті внутрішніх справ, який наразі розташований у Вінниці.

Для Олександра Усика це вже була друга вища освіта.

Олександр Усик захищає десертацію / Фото фейсбук ХНУВС

Що відомо про родину Усика?