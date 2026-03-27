Світлини дружини та доньки Усика були опубліковані в соцмережі Threads на сторінці Usyk Media.

Катерина є дружиною Олександра Усика, а Єлизавета – його старшою донькою.

Катерина та Єлизавета Усик

За інформацією з Вікіпедії, Усик познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною (у дівоцтві Хмелевською) ще в підлітковому віці під час навчання у школі в Сімферополь – тоді їм було 15 і 14 років. Одружилися вони у 2009 році, ще до того, як боксер здобув широку популярність у спорті.

Подружжя виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету та Марію, а також синів Кирила і Михайла. Наймолодша дитина з'явилася на світ у 2024 році в Києві.

Після початку повномасштабне вторгнення Росії в Україну родина певний час жила окремо: сини перебувають за кордоном, тоді як Катерина разом із доньками залишається в Україні.