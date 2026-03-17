Про це він розповів в інтерв'ю для видання Vogue UA. Зокрема, він поділився тим, коли саме стався його перший поцілунок із дружиною Катериною.

Як стався перший поцілунок між Олександром Усиком і його дружиною Катериною?

Олександр Усик розповів, що добре пам'ятає свій перший поцілунок із дружиною. За його словами, це сталось перед змаганнями у 2003 році. Спортсмен саме збирався їхати на турнір Андрєєва в Харкові. Олександр саме гуляв із майбутньою дружиною біля Савгеля.

І це вже десь місяць, напевно, гуляли, а може, два, разом за ручку. І таке слово було... Кажу, що я не вмію цілуватись,

– зазначив Усик.

Він продовжив, що Катерина в той момент не розгубилась, не зніяковіла. Вона твердо відповіла, що навчить Олександра цілуватись.

Що відомо про подружжя Усиків?

Олександр і Катерина Усики одружились у вересні 2009 року. Утім познайомились вони ще в 15-річному віці. Подружжя виховує чотирьох дітей – Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. В одному з інтерв'ю на ютуб-каналі Андрія Беднякова спортсмен поділився найкумеднішою історією подружнього життя.

Якось, коли Олександр і Катерина, яка була вагітною, гостювали в батьків у Криму, то дружина забула свого чоловіка на трасі. Вона сіла в авто, й не помітивши, що чоловіка ще поруч немає, поїхала. Усику довелось бігти за авто по трасі та махати руками, аби дружина зупинилась і повернулась.

Останні новини про Олександра Усика: коротко