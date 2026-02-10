Про це спортсмен розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу The Ring. Зокрема, він зазначив, що міг би ще довго залишатись у боксі.

Скільки боїв ще готовий провести Усик?

Усик зазначив, що його фізична форма дозволяє провести йому ще багато боїв. Утім кожен поєдинок – це декілька місяців важкої підготовки. Тож, українець заявив, що обмежиться ще приблизно 2 – 3 боями. Він назвав причину такого рішення.

Я вже не хочу цього, бо маю сім'ю, я хочу бути зі своїми дітьми. Тож, це компроміс між спортом і особистим життям,

– зауважив Усик.

Він додав, що наразі продовжує боксувати. Українець хоче провести поєдинок із Деонтеєм Вайлдером. Усик наголосив, що йому дуже цікавий цей бій. Вайлдер є ексчемпіоном світу. Він відомий і дуже сильний боксер. Усик вважає Вайлдера одним із найкращих боксерів у надважкій вазі у ХХІ столітті.

Що відомо про наступний бій Усика?

Чемпіон WBO Фабіо Вордлі викликає Усика на бій. Він хоче бій за звання абсолютного чемпіона світу. Британський боксер підкреслював, що говорив із українцем про можливість такого поєдинку, й заявив, що українцю може бути цікавим третій бій за абсолюта в кар'єрі.

Разом із тим дехто називає Мозеса Ітауму наступним суперником Усика. Колишній абсолютний чемпіон світу Джош Тейлор в інтерв'ю Boxing News висловив думку. що для такого бою 21-річний Ітаума може бути ще не готовим.

Можливий варіант, коли наступним суперником Усика взагалі стане боєць ММА. Це нідерландець Ріко Верховен. На такий поєдинок натякав й один із можновладців Саудівської Аравії, очевидно готуючи підґрунтя до того, щоб цей бій прийняла Джидда чи Ер-Ріяд.

