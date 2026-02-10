Об этом спортсмен рассказал в интервью для ютуб-канала The Ring. В частности, он отметил, что мог бы еще долго оставаться в боксе.

Интересно Хочет драться с Усиком: чемпион WBO вызывает украинца на поединок

Сколько боев еще готов провести Усик?

Усик отметил, что его физическая форма позволяет провести ему еще много боев. Впрочем каждый поединок – это несколько месяцев тяжелой подготовки. Поэтому, украинец заявил, что ограничится еще примерно 2 – 3 боями. Он назвал причину такого решения.

Я уже не хочу этого, потому что имею семью, я хочу быть со своими детьми. Поэтому, это компромисс между спортом и личной жизнью,

– отметил Усик.

Он добавил, что сейчас продолжает боксировать. Украинец хочет провести поединок с Деонтеем Уайлдером. Усик отметил, что ему очень интересен этот бой. Уайлдер является экс-чемпионом мира. Он известный и очень сильный боксер. Усик считает Уайлдера одним из лучших боксеров в супертяжелом весе в XXI веке.

Что известно о следующем бое Усика?

Чемпион WBO Фабио Уордли вызывает Усика на бой. Он хочет бой за звание абсолютного чемпиона мира. Британский боксер подчеркивал, что говорил с украинцем о возможности такого поединка, и заявил, что украинцу может быть интересным третий бой за абсолют в карьере.

Вместе с тем некоторые называют Мозеса Итауму следующим соперником Усика. Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор в интервью Boxing News высказал мнение. что для такого боя 21-летний Итаума может быть еще не готов.

Возможен вариант, когда следующим соперником Усика вообще станет боец ММА. Это нидерландец Рико Верховен. На такой поединок намекал и один из чиновников Саудовской Аравии, очевидно готовя почву к тому, чтобы этот бой приняла Джидда или Эр-Рияд.

Последние новости об Александре Усике: коротко