Эта встреча вызывает значительный интерес и активно обсуждается, ведь является нестандартной: Усик – профессиональный боксер, а Верховен – кикбоксер. Свое мнение о бое высказал также британский тренер Шейн Макгиган на ютуб-канале Ring Magazine.

Что сказал Макгиган о бое Усика против Верховена?

Эксперт считает, что разница в классе между соперниками слишком велика для конкурентного противостояния.

Мне кажется, что в этой игре есть разные уровни. Он будет противостоять парню, который является мастером бокса. Я не думаю, что у него есть шансы вообще,

– заявил Макгиган.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Поединок между украинским боксером и нидерландским кикбоксером состоится 23 мая. Событие под названием "Glory in Giza" станет историческим: ринг разместят под открытым небом в Египте на фоне пирамид Гизы.

Усик добровольно будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Поединок пройдет по правилам профессионального бокса, а победитель получит эксклюзивный памятный пояс WBC "Король Нила".

Начало главного боя запланировано около 23:45 по киевскому времени.

В Украине бой будет транслировать Киевстар ТВ, а во всем мире – сервис DAZN.

Для Усика это будет первый поединок после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года.

С кем будет драться Усик?

Верховен известен под прозвищем "Король кикбоксинга", он на протяжении многих лет был чемпионом самой престижной кикбоксерской организации GLORY, удерживая титул более 12 лет. В кикбоксинге одержал 66 побед, 21 из которых нокаутом, и потерпел 10 поражений.

В боксе провел один поединок, который завершил победой нокаутом.

В ММА дебютировал в 2015 году и сразу одержал победу в своем единственном бою.

К бою с Усиком его готовит Питер Фьюри, дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри.

Что известно об Усике?

По данным BoxRec, он является непобедимым боксером с рекордом 24 победы в 24 боях, из которых 15 добыты нокаутом.

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, обладатель поясов WBA, WBC, IBF и IBO. В июле 2025 года Усик в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа, в третий раз в карьере став абсолютным чемпионом мира (второй раз в супертяжелом весе).

В 2024 году ему присвоено почетное звание "Национальная легенда Украины", а также он является полным кавалером ордена "За заслуги".