Более того, Александр Усик как-то даже подробно объяснял, почему именно Тайсон Фьюри называет его "кроликом", сообщает 24 Канал. Зато и у украинца есть для британца специальное прозвище.

Какова история происхождения прозвища "кролик" для Александра Усика?

Тайсон Фьюри неоднократно называл Александра Усика "кроликом" (на английском rabbit), чтобы подстегнуть украинца к негативным эмоциям. Для британца это элемент трештока, который часто используют не только в боксе, но и вообще во многих видах спорта.

Впрочем Александр Усик рассказал, что это он сам первым назвал себя "кроликом". Это произошло после того, как Тони Белью назвал украинца зверем в боксе. На что Усик тогда ответил, что сам считает себя разве "белым кроликом".

Усик именно так высказался о себе через отсылку к американскому рэперу Эминему. Это один из любимых исполнителей боксера. Мама исполнителя в детстве называла будущего певца именно "белым кроликом".

Тайсон Фьюри же использует это прозвище, чтобы высмеять разницу в росте и весе между собой и Александром Усиком, и вообще между украинцем и другими тяжеловесами. Впрочем сам Усик спокойно реагирует на все эти упреки британца, отмечая, что его настоящее прозвище "кот".

Зато Усик не всегда использует так сказать официальное прозвище Тайсона Фьюри "цыганский король". Как-то украинец назвал британца не иначе, чем "жадное пузо". Так Усик в свою сторону высмеял антропометрическое преимущество оппонента и его жадность к деньгам.

Какими были противостояния Александра Усика против Тайсона Фьюри?

Александр Усик провел против Тайсона Фьюри 2 поединка в 2024 году. Сначала весной украинец победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира. В декабре того же года состоялся реванш, в котором не кону уже не стоял титул абсолюта, но украинец победил и во второй раз.

Это был хороший бой. Хотел бы, чтобы Тайсон был немного агрессивнее и немного активнее шел на Усика. Усик выиграл первый поединок, поэтому Тайсону нужно было идти на него и иметь уверенность, что он победит во втором бою. Счет на судейских записках? Я не слышал судейские записки. Согласен с тем, кто победил? Да. Возможно, Фьюри кажется, что он выиграл бой. Я не знаю,

– так прокомментировал декабрьский бой Усика против Фьюри бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис.

Сейчас ходят активные слухи о том, что между британцем и украинцем может состояться третий поединок. Фьюри завершил карьеру после поражения Усику, но снова вернулся на ринг и уже навесть успел бросить вызов украинцу на третье противостояние.

"Теоретически, это интересный вариант, но для кого? Если фанаты бокса действительно этого хотят, тогда возможно. Но, по моему мнению, эта глава уже закрыта", – так относительно возможной трилои высказался директор команды Усика Сергей Лапин.

Сейчас же Усик готовится к противостоянию с Рико Верховеном, которое состоится 23 мая в египетской Гизе, на ринге расположенном точно среди величественных пирамид. На кону противостояния будет стоять специальный пояс "Король Нила".

