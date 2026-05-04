Необычным в этом поединке будет не только выбор соперника, но и место проведения – бой состоится в Египте возле пирамид Гизы. О том, что ранее происходило на этой локации, рассказали DailyMail.

Какие события были раньше у пирамид Гизы?

В декабре 2025 года нидерландский ди-джей Тиесто выступил на сцене у пирамид. Лазеры сияли в небе, а большие светодиодные экраны поднимались из песка. Пирамиды подсвечивались, создавая эффект сцены из фантастического фильма.

Сцена была временной – без копания или постоянного крепления, все конструкции были установлены так, чтобы не повредить землю и археологические находки. Бой с участием Усика планируют провести по тому же принципу: ринг на поднятой платформе, которая полностью стоит над землей и будет разобрана сразу после финального гонга.

Шум и логистика

Главная проблема – шум, ведь боксерские бои в тяжелом весе не бывают тихими. Во время шоу Тиесто инженеры создали специальную звуковую систему, которая не повредит пирамидам, отводя громкие басы подальше.

Логистика также была тщательно организована: гости попадали через Большой Египетский музей и на специальном шаттле в охраняемую концертную зону. Ожидается, что во время боя план доступа будет так же продуман и безопасен.

Безопасность

Концерт проходил на огромной арене с VIP-зонами, фудкортами и брендовыми локациями прямо на песке.

Такую локацию легко превратить в ринг в пустыне с поднятыми трибунами и эффектным освещением для глобальных трансляций.

Безопасность была строгой: проверка багажа, контроль доступа и запрет повторного входа – меры, которые для чемпионского боя на фоне древнего чуда света были бы еще жестче.

Как может выглядеть ринг?

DAZN Boxing опубликовал серию изображений, созданных ИИ, представляя, как мог бы выглядеть ринг для будущего поединка Усика против Верховена на Пирамидах Гизы. Это станет первым профессиональным боксерским боем в истории, который состоится прямо на этих древних пирамидах.

Как может выглядеть ринг для боя Усик – Верховен / Фото инстаграм cairospots

