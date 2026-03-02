На кону поединка таки будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC. Всемирный боксерский совет объявил, что санкционирует бой чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Усика и Верховена как добровольную защиту титула украинцем.

Бой Усика: что известно о встрече с Верховеном?

На ежегодной конференции в Бангкоке WBC предоставила Усику право на добровольную защиту титула. Впоследствии WBC получила петицию о санкционировании боя Усика против Верховена как добровольной защиты титула.

Это решение означает, что Верховен, несмотря на то, что не входит в рейтинг WBC и провел только один поединок в профессиональном боксе, имеет шанс стать чемпионом мира.

Это интересно! Если Верховен победит украинца, то сможет побить рекорд украинца Василия Ломаченко, который стал чемпионом мира за три поединка.

Усик – Верхове: что известно о бое?