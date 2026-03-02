На кону поединка таки будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC. Всемирный боксерский совет объявил, что санкционирует бой чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Усика и Верховена как добровольную защиту титула украинцем.
Бой Усика: что известно о встрече с Верховеном?
На ежегодной конференции в Бангкоке WBC предоставила Усику право на добровольную защиту титула. Впоследствии WBC получила петицию о санкционировании боя Усика против Верховена как добровольной защиты титула.
Это решение означает, что Верховен, несмотря на то, что не входит в рейтинг WBC и провел только один поединок в профессиональном боксе, имеет шанс стать чемпионом мира.
Это интересно! Если Верховен победит украинца, то сможет побить рекорд украинца Василия Ломаченко, который стал чемпионом мира за три поединка.
Усик – Верхове: что известно о бое?
- Непобедимый Усик и наиболее успешный кикбоксер мира Верховен померяются силами 23 мая в Гизе. По данным BoxRec, для украинца это будет первый бой после того, как в июле 2025 года он нокаутировал Даниэля Дюба.
- Идея провести этот поединок вызвала критику ряда экспертов. Дело в том, что нидерландский кикбоксер получил шанс на встречу с чемпионом мира уже во втором бою.
- Так, британский боксер Дэвид Аллен заявил, что есть ряд боксеров, которые не только ждут шанса встретиться с Усиком, но и заслужили его. Кроме того, поединок вызвал перепалку между обозревателем Майком Коппинджером и Фернандо Сабатини. Последний раскритиковал эксперта, который поддержал бой Усика и Верховена.
- На фоне споров WBC отрицала чемпионский статус поединка и обещала создать церемониальный пояс с элементами египетских пирамид.