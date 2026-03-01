У соцсети X Беллью спрогнозировал, что Верховена ждет судьба всех соперников 39-летнего Усика. Британец уверен, что кикбоксер выложится на полную, что сделает бой интересным.
Усик – Верховен: какой прогноз на бой сделал Белью?
Однако, как утверждает Белью, интрига в поединке будет держаться несколько минут, после чего Усик разгромит соперника. Британец назвал отсутствие боксерского IQ главным недостатком Верховена.
Он выйдет и выложится на полную без всяких колебаний и не проявит уважения, что сделает бой интересным примерно на 6 – 7 минут! Когда это пройдет, ему дадут болезненный урок! Он большой, смелый и опасный, но не имеет боксерского IQ на этом уровне! Это не спарринг,
– написал Беллью.
Обратите внимание. По данным BoxRec, Усик и Беллью провели бой в 2018 году. Тогда украинец брутального нокаутировал соперника.
Усик – Верховен: что известно о поединке?
- В пятницу, 27 февраля, официально объявили, что бой Усика и Верховена состоится в Гизе (Египет). Это будет первый поединок украинца в 2026 году после того, как в прошлом году он нокаутировал Даниэля Дюбуа. Всего на счету непобедимого Усика 24 победы.
- Для Верховена это будет только второй поединок в боксе. До сих пор единственный бой по правилам бокса голландец провел в 2014 году, когда нокаутировал в первом раунде Яноша Финфера из Венгрии в первом раунде.
- В то же время Рико имеет впечатляющий рекорд в кикбоксинге – 66 побед и 10 поражений, при этом 21 бой он завершил нокаутом. Он 12 лет был чемпионом мира, что похоже на доминирование братьев Кличко в боксе.
- Встреча Усика и Верховена вызвала различные реакции в боксерском сообществе. Ряд экспертов раскритиковали идею поединка из-за того, что Верховен только во втором бою в боксе получил шанс стать чемпионом мира.
- Однако на кону боя, скорее всего, не будет ни одного чемпионского титула, которыми владеет Усик. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что организация создаст для победителя церемониальный пояс с элементами египетских пирамид.