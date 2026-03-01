В пресс-релизе к встрече говорилось, что боксеры будут драться за пояс WBC. Но, как сообщает Boxing Scene, титул не стоит на кону боя.

Что будет на кону боя Усик – Верховен?

По сообщению издания, ни один из титулов Усика пока не стоит на кону поединка против Верховена. Информацию об этом подтвердил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Как сказал Сулейман, организация поддерживает этот бой и создаст церемониальный пояс с элементами египетских пирамид. Он напомнил, что ранее WBC уже поддерживала бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

Мы с большим уважением относимся к Рико как к легендарному чемпиону в супертяжелом весе по кикбоксингу. На данный момент не было обсуждения относительно запроса на защиту титула. Это лишь специальное событие с участием чемпиона WBC в супертяжелом весе,

– сказал Сулейман.

Обратите внимание. Поединок Усик – Верховен состоится 23 мая в Гизе, Египет, по правилам бокса.

Почему бой Усика критикуют?

Ряд боксеров и экспертов раскритиковали поединок Усика с Верховеном, поскольку нидерландский кикбоксер получил шанс на встречу с чемпионом мира уже во втором бою.

Например, британский боксер Дэвид Аллен заявил, что есть ряд боксеров, которые не только ждут шанса встретиться с Усиком, но и заслужили его.

Также поединок вызвал перепалку между обозревателем Майком Коппинджером и Фернандо Сабатини. Последний раскритиковал эксперта, который поддержал бой Усика и Верховена.

Добавим, что чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли выразил разочарование, что украинец выбрал в соперники представителя другого вида спорта.

Зато промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии Sky Sports выразил мнение, что украинец выбрал этот бой, ведь хочет заработать деньги.