После пресс-конференции с Даниэлем Дюбуа, которая состоялась 25 февраля, Уордли сказал, что Верховен не заслуживает на бой с Усиком. Об этом информирует Sky Sports.
Что Уордли сказал об Усике?
Британец, который стремился к бою против украинца, разочарован таким развитием событий. Хотя официального подтверждения о встрече Усика и Верховена нет, Уордли сказал, что это не "настоящий вызов".
По словам спортсмена, встречей с Дюбуа и другими поединками он доказал, что хочет драться против лучших. Впрочем, Фабио все же отметил, что 39-летний Усик заслужил право драться с тем, с кем хочет.
Я понимаю и согласен, что на этом этапе карьеры Усик заслужил право делать в этом плане то, что хочет. Он заслужил положение, в котором может устраивать легкие бои,
– сказал британец.
Что дальше для Уордли?
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что победитель боя Уордли – Дюбуа, который состоится 9 мая в Манчестере, может позже в этом году встретиться с Тайсоном Фьюри или драться с Усиком, чтобы снова объединить четыре титула чемпиона мира в тяжелом весе.
Однако Фьюри, который возобновил карьеру после годичного перерыва, и Усик могут драться друг с другом в третий раз, о чем время от времени заявляет команда "Цыганского короля".
Усик и Тайсон – это большой бой. Я бы пересмотрел это еще раз. У нас был очень непринужденный разговор с командой Усика по этому поводу,
– сказал Уоррен.
Следующий бой Усика: что известно?
- Добавим, что Усик в своем инстаграме анонсировал, что готовится к чему-то грандиозному, однако деталей не сообщил. Ранее боксер из Украины стремился к бою с Деонтеем Уайлдером, однако встреча сорвалась.
- По данным СМИ, уже в мае Александр может вернуться на ринг ради поединка с Верховеном. Предыдущий бой Усика состоялся в июле 2025 года, когда он нокаутировал Дюбуа.