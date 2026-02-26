После пресс-конференции с Даниэлем Дюбуа, которая состоялась 25 февраля, Уордли сказал, что Верховен не заслуживает на бой с Усиком. Об этом информирует Sky Sports.

Смотрите также Дюбуа унизил чемпиона мира перед публикой: что пошло не так во время встречи

Что Уордли сказал об Усике?

Британец, который стремился к бою против украинца, разочарован таким развитием событий. Хотя официального подтверждения о встрече Усика и Верховена нет, Уордли сказал, что это не "настоящий вызов".

По словам спортсмена, встречей с Дюбуа и другими поединками он доказал, что хочет драться против лучших. Впрочем, Фабио все же отметил, что 39-летний Усик заслужил право драться с тем, с кем хочет.

Я понимаю и согласен, что на этом этапе карьеры Усик заслужил право делать в этом плане то, что хочет. Он заслужил положение, в котором может устраивать легкие бои,

– сказал британец.

Что дальше для Уордли?

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что победитель боя Уордли – Дюбуа, который состоится 9 мая в Манчестере, может позже в этом году встретиться с Тайсоном Фьюри или драться с Усиком, чтобы снова объединить четыре титула чемпиона мира в тяжелом весе.

Однако Фьюри, который возобновил карьеру после годичного перерыва, и Усик могут драться друг с другом в третий раз, о чем время от времени заявляет команда "Цыганского короля".

Усик и Тайсон – это большой бой. Я бы пересмотрел это еще раз. У нас был очень непринужденный разговор с командой Усика по этому поводу,

– сказал Уоррен.

Следующий бой Усика: что известно?