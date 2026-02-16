40-летний Уайлдер в комментарии World Boxing News высказался о возможном бое с чемпионом мира WBC, WBA и IBF Усиком. В конце 2025 года украинец бросил вызов экс-чемпиону WBC.

Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?

Стороны официально так и не пришли к согласию относительно противостояния, а Уайлдер возложил ответственность за это на команду Усика. Он пожаловался, что в лагере украинца не было четкой даты и места проведения боя.

Все это оставалось неопределенным. А время, как известно, идет – тик-так. Я не могу просто сидеть и ждать,

– сказал боксер.

Уайлдер добавил, что в его совместных с командой планах вернуться на вершину бокса в супертяжелом весе.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?

39-летний Усик в 2025 году провел только один бой. В июле он второй раз в карьере нокаутировал Даниэля Дюбуа и снова объединил все чемпионские титулы в супертяжелом весе.

Но осенью украинец потерял пояс WBO, ведь отказался проводить обязательную защиту. В декабре боксер заявил, что в его планах на 2026 год провести бой с Уайлдером.

Это одно из самых известных имен. Это топ-боец последних 10 лет. Для меня это замечательный бой,

– сказал Усик в комментарии Ring Magazine.

Чтобы этот бой состоялся, в WBC позволили Усику провести добровольную защиту титула. За это решение президент организации Маурисио Сулейман и сам спортсмен оказались под критикой.

Впрочем, противостояние, вероятно, не состоится: в апреле Уайлдер встретится с Дереком Чисорой. Более того, британский боксер является фаворитом как на бумаге, так и по мнению ряда экспертов, что ставит под сомнение поединок Деонтея с украинцем.

Кстати. По данным BoxRec, Уайлдер провел 49 поединков на профи-ринге. В его активе 44 победы (43 нокаутом), 4 поражения и одна ничья.

Что дальше для Усика?