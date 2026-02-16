40-летний Уайлдер в комментарии World Boxing News высказался о возможном бое с чемпионом мира WBC, WBA и IBF Усиком. В конце 2025 года украинец бросил вызов экс-чемпиону WBC.
Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?
Стороны официально так и не пришли к согласию относительно противостояния, а Уайлдер возложил ответственность за это на команду Усика. Он пожаловался, что в лагере украинца не было четкой даты и места проведения боя.
Все это оставалось неопределенным. А время, как известно, идет – тик-так. Я не могу просто сидеть и ждать,
– сказал боксер.
Уайлдер добавил, что в его совместных с командой планах вернуться на вершину бокса в супертяжелом весе.
Что известно о бое Усик – Уайлдер?
39-летний Усик в 2025 году провел только один бой. В июле он второй раз в карьере нокаутировал Даниэля Дюбуа и снова объединил все чемпионские титулы в супертяжелом весе.
Но осенью украинец потерял пояс WBO, ведь отказался проводить обязательную защиту. В декабре боксер заявил, что в его планах на 2026 год провести бой с Уайлдером.
Это одно из самых известных имен. Это топ-боец последних 10 лет. Для меня это замечательный бой,
– сказал Усик в комментарии Ring Magazine.
Чтобы этот бой состоялся, в WBC позволили Усику провести добровольную защиту титула. За это решение президент организации Маурисио Сулейман и сам спортсмен оказались под критикой.
Впрочем, противостояние, вероятно, не состоится: в апреле Уайлдер встретится с Дереком Чисорой. Более того, британский боксер является фаворитом как на бумаге, так и по мнению ряда экспертов, что ставит под сомнение поединок Деонтея с украинцем.
Кстати. По данным BoxRec, Уайлдер провел 49 поединков на профи-ринге. В его активе 44 победы (43 нокаутом), 4 поражения и одна ничья.
Что дальше для Усика?
- Эксперты по боксу все чаще начали критиковать Усика, ведь он не объявляет о своих планах. Так, украинца призывают проводить обязательные защиты титулов или отказаться от чемпионских поясов.
- Также недавно была информация, что Усик в мае может провести поединок против кикбоксера Рико Верховена. Нидерландский боец выразил готовность встретиться с украинцем, однако боксер из Украины пока не комментировал информацию.