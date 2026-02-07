Эту информацию в комментарии Seconds Out сообщил Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа. По его словам, 39-летний украинец якобы не планирует проводить защиту титулов WBC, WBA и IBF.

С кем проведет бой Усик?

Уоррен пожаловался, что потенциальные оппоненты Усика не планируют ждать поединка с украинцем.

Он (Усик – 24 Канал) собирается провести бой против бойца ММА. Поэтому это означает, что он может не выйти на ринг или не защитить свой титул до конца года, а все эти обязательные претенденты, большинство из которых работает с нами, не собираются сидеть и ждать,

– сказал Уоррен.

По сообщению репортера Рубена Картера, Усик близок к подписанию контракта на бой против нидерландца Рико Верховена. Поединок якобы состоится 9 мая 2026 года. Он сообщил, что обе стороны уже почти согласовали все условия.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Недавно глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх предложил Усику бой против кикбоксера Верховена.

На это сообщение Турки отреагировал и сам Верховен. Спортсмен отметил, что это именно тот вызов, которого он так долго ждал. Рико предложил проводить 1 раунд бокса – 1 раунд кикбоксинга.

В то же время президент WBC Маурисио Сулейман в интервью The Ariel Helwani Show не смог ответить, санкционирует ли организация такой поединок.

Известен ли Верховен?