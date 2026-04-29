Интересно, что Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в 21 веке, сообщает 24 Канал. Ведь предыдущим абсолютом в этой весовой категории был Леннокс Льюис, который завоевал это звание аж в 1999 году.

Как Льюис стал абсолютом в супертяжелом весе?

Леннокс Льюис – абсолютно легендарный боксер. Решающим противостоянием в его карьере, которое позволило ему объединить все титулы, стал бой с Эвандером Холифилдом. В марте 1999 года их поединок завершился вничью, что назвали самым скандальным решением судей в истории бокса.

Реванш в ноябре 1999 года завершился победой Леннокса. Интересно, что в первом поединке именно Льюис выглядел лучше, но поединок завершился вничью. Сейчас же его соперник доминировал во время боя, но очков для победы ему не хватило. Так Леннокс Льюис стал первым после Риддика Боу и за 7 лет абсолютом в супертяжелом весе.

Когда Льюис потерял это звание?

Уже в апреле 2000 года Леннокс Льюис потерял звание абсолютного чемпиона мира. И произошло это так же, как в 2025 году у Александра Усика. Льюис отказался от пояса WBA, потому что не захотел драться с обязательным претендентом Джоном Руизом в пользу поединка с Майклом Грантом.

Интересно, что Гранта Льюис победил нокаутом во 2 раунде. У Усика похожая история, поскольку в ноябре 2025 года он добровольно отдал пояс WBO. Официальную причину украинец не указал, но организация сообщила, что это было ее совместное со спортсменом решение.

