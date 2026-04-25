Кикбоксер считает, что Верховен – это опасный боец, который всех удивит в поединке с Усиком. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Какой прогноз на бой Усик – Верховен?

Виссе подчеркнул сильные стороны нидерландского бойца, в частности его менталитет, трудовую этику, работу ног, а также команду.

У него довольно неплохие шансы, потому что я знаю, что кикбоксеры тренируются очень упорно только ради пяти раундов, и это потому, что мы еще и бьем ногами. А здесь только бокс, только руки, поэтому если он перенесет этот менталитет на боксерский ринг и в тренировочный лагерь, он будет зверем,

– заявил кикбоксер.

Он также добавил, что Верховен знает, что такое победа, ведь умеет выкладываться на полную, что доказывал раз за разом.

"Когда он был сильно избит на ринге для кикбоксинга, он нокаутировал Бена Саддика в четвертом раунде. Рико – опасный парень... Я думаю, он всех удивит", – сказал Виссе.

Действительно ли Верховен может выиграть бой?

Большинство специалистов по боксу склоняются к тому, что Усик очевидный фаворит противостояния. Например, издание The Ring оценивает шансы Верховена на победу как двенадцать к одному. Более того, потенциальная победа нидерландца будет восприниматься как самая большая сенсация века.

Основная причина, почему Рико считают андердогом – это отсутствие опыта в боксе. Его единственный бой по правилам бокса состоялся в 2014 году против малоизвестного венгра Яноша Финфера, которого Верховен легко победил.

Экс-тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Каналу подтвердил тезис, что Рико не имеет опыта боксерских боев, а его единственный соперник – не соответствует уровню.

Известный тренер Малик Скотт в комментарии Fight Hub TV тоже заявил, что результат боя очевиден и закончится победой Усика.

Что известно о бое?