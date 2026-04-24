Верховен, который проведет только второй бой по правилам бокса, сказал изданию The Ring, что его возвращение на ринг – это не просто одноразовый выставочный поединок. Спортсмен планирует продолжать карьеру боксера, как только станет первым, кто победит трехкратного безоговорочного чемпиона.
Что Верховен сказал о бое с Усиком?
По его словам, встреча с Усиком – это только начало его карьеры боксера.
Я здесь, чтобы остаться как боксер, и этот бой – лишь верхушка айсберга, это только начало,
– сказал Рико.
На вопрос, чего еще он надеется достичь после этого боя, кикбоксер ответил, что не сосредотачивается на том, что будет дальше. Он отметил, что сейчас его задача – это Усик.
"Посмотрим, что будет потом. Для меня сейчас это единственная задача, и я хочу переписать историю", – добавил голландец.
Рико подчеркнул, что его преимущество заключается в том, что он представитель другого вида спорта, а также больше своего соперника.
Я полностью понимаю всю ситуацию и динамику, в которой мы находимся. Он будто непобедим. Какая прекрасная возможность для меня показать, что он не такой уж и непобедимый,
– заявил Верховен.
Усик – Верховен: главное о бое
Встречу Усика и Верховена официально санкционировал Всемирный боксерский совет, позволив украинцу провести добровольную защиту чемпионского пояса WBC. Этот титул Александр получил в 2024 году благодаря победе над Тайсоном Фьюри.
Недавно спортсмены впервые встретились, проведя совместную пресс-конференцию. Бойцы сделали несколько заявлений, а также встретились в напряженной дуэли взглядов.
Какой прогноз на бой?
Издание The Ring оценивает шансы Верховена на победу как двенадцать к одному. По мнению экспертов, Верховен практически не имеет шансов побить Усика, а если он и победит, то создаст самую большую сенсацию века.
Так, известный тренер Малик Скотт в комментарии Fight Hub TV заявил, что результат боя очевиден. Эксперт отметил, что не верит в победу успешного кикбоксера из Нидерландов.
Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Каналу поддержал мнение коллеги. Он обратил внимание на то, что Верховен не имеет опыта боксерских боев, а его единственный соперник – не соответствует уровню.