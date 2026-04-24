Верховен, который проведет только второй бой по правилам бокса, сказал изданию The Ring, что его возвращение на ринг – это не просто одноразовый выставочный поединок. Спортсмен планирует продолжать карьеру боксера, как только станет первым, кто победит трехкратного безоговорочного чемпиона.

Что Верховен сказал о бое с Усиком?

По его словам, встреча с Усиком – это только начало его карьеры боксера.

Я здесь, чтобы остаться как боксер, и этот бой – лишь верхушка айсберга, это только начало,

– сказал Рико.

На вопрос, чего еще он надеется достичь после этого боя, кикбоксер ответил, что не сосредотачивается на том, что будет дальше. Он отметил, что сейчас его задача – это Усик.

"Посмотрим, что будет потом. Для меня сейчас это единственная задача, и я хочу переписать историю", – добавил голландец.

Рико подчеркнул, что его преимущество заключается в том, что он представитель другого вида спорта, а также больше своего соперника.

Я полностью понимаю всю ситуацию и динамику, в которой мы находимся. Он будто непобедим. Какая прекрасная возможность для меня показать, что он не такой уж и непобедимый,

– заявил Верховен.

Усик – Верховен: главное о бое

Встречу Усика и Верховена официально санкционировал Всемирный боксерский совет, позволив украинцу провести добровольную защиту чемпионского пояса WBC. Этот титул Александр получил в 2024 году благодаря победе над Тайсоном Фьюри.

Недавно спортсмены впервые встретились, проведя совместную пресс-конференцию. Бойцы сделали несколько заявлений, а также встретились в напряженной дуэли взглядов.

